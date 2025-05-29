В мае 2025 года Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса ВСУ, в интервью Юрию Бутусову сделал довольно громкое заявление. По его словам, за три месяца Третья отдельная штурмовая бригада (3ОШБ) не получила от Минобороны ни одного FPV-дрона. Без дронов, которые поставляет государство, бригада не может закрывать свою полосу.

В определенные моменты доля поставок дронов от государства составляла до 30 – 40%, говорил Билецкий. На момент интервью бригада закрывала потребность с помощью волонтеров и субвенции. Однако впоследствии общественная огласка все же помогла 3ОШБ получить 3 000 дронов.

В то же время в Агентстве оборонных закупок уверяют – на фронт идут сотни тысяч дронов. Однако, как выяснил 24 Канал, существует проблема с их распределением на другом звене. Об объемах, каналах поставок дронов и проблемах с этим – читайте в нашем материале.

Как сейчас подразделения получают дроны от государства

В прошлом году Минобороны поставило доставку FPV-дронов на фронт приоритетом. До конца 2024 года передано более 1,3 миллиона таких БПЛА. Всего из разных источников закуплено около 1,5 миллиона дронов (96% расходов – украинским производителям).

Интересно! В апреле 2025 командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказывал 24 Каналу, что сейчас подразделение "Ахиллес" активно использует дроны на оптоволокне, из которых 80% поступают благодаря поддержке украинского народа через донаты, и только 20% – это часть первой партии государственных дронов.

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В 2025 году оборонная промышленность может произвести около 4,5 миллиона FPV-дронов, и Минобороны планирует закупить их все, выделив на это более 110 миллиардов гривен.

ДОТ и платформа Dot-Chain. Государственный оператор тыла (ДОТ) МОУ создает IT-систему Dot-Chain Defence для заказов дронов и РЭБ. После успеха Dot-Chain для продовольствия (доставка продуктов сокращена в 4 раза) ДОТ готовит модуль для беспилотников. По плану, с мая – июня 2025 года подразделения смогут напрямую заказывать нужные FPV-дроны через Dot-Chain, а Минобороны оплатит их через Агентство оборонных закупок. Такой подход должен ускорить логистику и уменьшить бюрократию.

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"еБалы" и Brave1 Market. Минцифра разворачивает программу “Армия дронов бонус” с бонусной системой: боевые подразделения зарабатывают “еБалы” за поражение целей и могут тратить их на новую технику. В апреле 2025 года презентован Brave1 Market – государственный маркетплейс оборонных технологий, “Amazon для армии”. На платформе уже размещено более 1000 решений (FPV- и другие дроны, РЭБ/РЭР, робототехнику, ИИ-системы, комплектующие и т.д.). Вскоре ее интегрируют с системой еБалов, чтобы подразделения могли оплачивать покупки накопленными баллами.

В отличие от DOT-Chain Defence, где военные могут прямо в системе заказывать дроны, в Brave1 Market они только выбирают товар в каталоге – далее уже самостоятельно заключают соглашения с производителями. Отличия следующие:

в DOT-Chain Defence договор фактически заключает АОЗ за центральный бюджет – Минобороны выделяет часть средств на централизованные закупки АОЗ. Из этих средств сумма направляется на DOT-Chain Defence;

в Brave1 – воинская часть может контрактовать производителя и самостоятельно покупать дроны за бюджет части.

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Статистика подтверждает масштаб и скорость трансформации: если в 2023 году ВСУ получали только тысячи дронов, то за 2024 год эта цифра выросла до миллионов, а в 2025-м ожидают втрое больший объем. Сочетание централизованных закупок через МОУ/АОЗ и децентрализованных точечных программ (Brave1 и еБалы) дает фронту гибкость в обеспечении. В то же время масштабные инициативы требуют жесткого контроля и оперативного урегулирования.



По оценке ДОТ, разработки IT-решений часто опережают подготовку нормативной базы (в около 90% случаев), поэтому внедрение инноваций может тормозиться из-за необходимости подстроить правила. Темпы наращивания производства и закупок свидетельствуют об эффективности этих программ, но одновременно накладывают задачи по прозрачности и качеству процесса.

АОЗ уже законтрактовала 83% вооружений из доказанной потребности ВСУ: что это значит

На фоне историй с недопоставкой дронов в государстве уверяют – процент значительно выше. Но проблема – в другом.

В частности Агентство оборонных закупок по состоянию на май 2025 года уже заключило государственных контрактов на 83% от доказанной потребности в товарах оборонного назначения для Вооруженных сил Украины.

По направлениям ситуация следующая:

наземная техника – 85%;

боеприпасы – 83%;

беспилотные аппараты – 81%.

Что такое доказанная потребность Доказанная потребность – это перечень вооружений, которую АОЗ должно закупить для нужд ВСУ. Агентство не формирует его самостоятельно, а получает информацию от других органов в системе обороны – Генерального штаба и министерства обороны Украины. Со временем в потребность могут добавляться новые объемы или позиции на замену существующим.



Далее АОЗ проводит анализ рынка и контрактует поставщиков/производителей в пределах имеющегося у нее бюджета. В целом реальная потребность ВСУ превышает финансовые возможности государства, из-за чего Агентство меняет подходы к закупкам.

По направлению беспилотных систем планируется перевод работы с рынком в другие инструменты, в частности, с использованием электронной системы Prozorro для контрактирования и DOT-Chain Defense для заказов. Соответствующие объемы уже вскоре будут объявлены. По боеприпасам добавлена новая номенклатура, отражающая текущие приоритеты в обеспечении ВСУ. По технике, где закупочные проекты, как правило, являются самыми сложными по структуре, продолжается плановое контрактирование,

– отмечает Арсен Жумадилов, директор Агентства оборонных закупок.

В чем проблема и как ее решить

Так почему же военные жалуются на недостаток дронов? Законтрактованные Агентством товары поставляются в структуры, ответственных за логистику и распределение, объяснил 24 Каналу осведомленный источник. Именно они определяют, какое вооружение и в каком количестве в дальнейшем будет распределено между бригадами.

Это касается в том числе и беспилотников. К примеру, с начала 2025 года на фронт поставлено 593 000 дронов, которые закупило агентство.

Всего же, по словам Жумадилова во время встречи с журналистами в апреле, законтрактованный объем только FPV-дронов в 2025 году составит примерно 2,3 миллиона единиц.

Недавняя история с 3-й штурмовой ставит вопрос о существующей системе распределения беспилотников между бригадами. Одним из решений может стать DOT-Chain Defence, о котором мы ранее уже писали.

Как объясняла Алена Жужа, советник по IT в ДОТ, подразделения воинских частей смогут выбирать и заказывать необходимые дроны с законтрактованных позиций Агентства оборонных закупок. Это позволит адресно, прогнозируемо и эффективно закрывать их запросы.