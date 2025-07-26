Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Скільки зброї виробляє Росія, а скільки – країни ЄС і НАТО?

У червні Марк Рютте заявив, що Росія виробляє за три місяці стільки зброї, скільки все НАТО – за рік.

"Радіо Свобода" проаналізувало обсяги виробництва за шістьма показниками – боєприпаси, артилерія, танки, авіація, ракети та засоби ППО.

У статті сказано, що сумарна кількість вироблених у 2025 році боєприпасів лише основного калібру в Європі, за найконсервативнішими оцінками, може досягти 1,2 мільйона. А до кінця року США та ЄС можуть виробити щонайменше 1,7 мільйона боєприпасів калібру 155 міліметрів.

Скільки боєприпасів виробляє Росія / Інфографіка "Радіо Свобода"

Якщо заява Рютте про чотириразову перевагу Росії правильна, а ЄС виробив мільйон боєприпасів, це означає, що в Росії з 2022 по 2025 роки був приріст у понад 200%.

Якщо твердження Марка Рютте вірні, то Росія має виробити до кінця року 6,8 мільйона лише 152-міліметрових боєприпасів, без урахування інших калібрів. А якщо слідувати більш пізній заяві генсека про перевагу в 12 разів, ця оцінка зросте до фантастичних 20,5 мільйона пострілів на рік,

– мовиться в матеріалі.

Якщо порівнювати виробництво гаубиць основного калібру (152 міліметри для Росії і 155 міліметра для країн НАТО), то щорічне виробництво абсолютно нових одиниць артилерійської техніки в Росії не перевищує 100 одиниць. Тут НАТО має перевагу: лише франко-німецький концерн KNDS планує до кінця 2025 року виробити 144 САУ CAESAR.

Тож сукупна річна кількість виробленої в країнах НАТО артилерії становить 362 одиниці проти менш ніж 100 у Росії.

Виробництво гаубиць у Росії і НАТО / Інфографіка "Радіо Свобода"

Окупанти модернізують радянські танки, а запаси більш-менш сучасних танків суттєво вичерпалися. Єдиним серійно виготовленим з нуля танком у Росії є Т-90М – його на рік виробляють приблизно 280 одиниць.

Цікаво, що Німеччина зараз – єдина в Європі, яка серійно виробляє 50 танків Leopard 2A8 на рік. Франція більше десяти років не випускає свої основні бойові танки Leclerc, а у Великій Британії перші нові основні бойові танки Challenger 3 будуть поставлені у 2027 році.

Загальна кількість танків, які виробляють у країнах НАТО, – щонайменше 159 одиниць на рік проти 280 у Росії.

Виробництво танків у Росії і в НАТО / Інфографіка "Радіо Свобода"

Стосовно авіації, Росія може виробляти на рік близько 50 – 60 бойових літаків, включно з винищувачами та стратегічними бомбардувальниками і без урахування транспортних літаків.

Європа серійно випускає Eurofighter Typhoon, Rafale і Gripen. Щороку країни НАТО виробляють не менше 227 винищувачів. І мають у 4 рази більше винищувачів, аніж росіяни. Таким чином, Альянс упевнено лідирує в авіації.

Скільки літаків роблять у Росії, а скільки – в НАТО / Інфографіка "Радіо Свобода"

Щодо далекобійної зброї, то тут немає рівних "Шахедам". У НАТО не роблять такої дешевої та ефективної зброї.

Серійний випуск далекобійних ракет у Європі веде поки що тільки Німеччина, виготовляючи 60 ракет Taurus на рік. Франція та Велика Британія домовилися відновити випуск ракет Storm Shadow/Scalp-EG. США виробляють JASSM, ATACMS і "томагавки", та ракет у росіян все одно більше.

Виробництво ракет у Росії і НАТО / Інфографіка "Радіо Свобода"

Зверніть увагу! Фабіан Гоффманн з університету Осло вважає, що Європа не зможе повністю нейтралізувати російський арсенал балістичних ракет. А тому, якщо Росія нападе на Європу, слід створити загрозу критично важливій російській інфраструктурі та економічним активам агресора.

"Через нестачу інформації визначити, хто щорічно виробляє більше систем ППО, не є можливим. Однак, імовірно, виробництво засобів ППО та боєприпасів до них – сфера, де жодна зі сторін не почувається достатньо захищеною", – пишуть аналітики "Радіо Свобода".

Кількість ППО у Росії і НАТО / Інфографіка "Радіо Свобода"

Вони підсумовують, що у Росії більше ракет, але з виробництва артилерійських боєприпасів сторони мають відносний паритет. Із виробництва артилерійських систем країни НАТО мають перевагу в 3 рази. Хоча виробництво танків є слабким місцем Європи, Альянс домінує в небі.

Водночас і Росія, і НАТО нарощують свій потенціал. Адже, наприклад, танкові підприємства США працюють не на повну потужність, а ЄС має багато планів з розвитку.