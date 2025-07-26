Ймовірно, Росія накопичуватиме живу силу на ділянці ще 2 – 3 місяці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Донбас Реалії" ("Радіо Свобода)".

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Що може означати затишшя на Лиманському напрямку?

Командир 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади з позивним "Єгер" заявив, що тимчасове затишшя на Лиманському напрямку, ймовірно, є підготовчим етапом до нового наступу російських військ.

За його словами, росіяни не здійснюють інтенсивного штурмового тиску, проте активно укріплюють позиції на передовій, стягують резерви та намагаються уразити логістичні маршрути українських підрозділів у цьому секторі.

За оцінками, накопичення живої сили займе ще півтора – два місяці, після чого можлива нова хвиля штурмових дій,

– зазначає він.

"Єгер" вважає, що активізація бойових дій може розпочатися вже в середині або ближче до кінця серпня, коли підготовка противника буде завершена.