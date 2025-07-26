Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Армію.Inform".

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Як росіяни пробують пробити оборону на Сіверському напрямку?

Майор Володимир Голягін, начальник відділення комунікацій 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади, заявив, що окупанти кидають у бій все та вдаються до різної тактики.

Вони відправляють на позиції Сил оборони піші малі групи від 1 до 6 осіб, використовують мотоцикли та багі, що стало вже звичним. А ще росіяни були змушені повертатися до застосування "броні" – танків і легкоброньованої техніки.

Таким чином вони сподіваються пробити оборону на напрямку. Водночас відправлення техніки спрощує роботу нашим операторам БпЛА.

Ворожі оператори дронів дуже активні – працюють надзвичайно щільно та неперервно пробують завдавати уражень.

Нещодавно спілкувався з бійцем, він мені розповів, яку тактику використовують ворожі БпЛА. Як тільки один відпрацював скид і повертається на перезарядку, інший уже на підльоті, і за короткий проміжок часу продовжує вогневе ураження. Один-два дрони забезпечують візуальний контроль, а інші активно працюють скидами,

– розповів Голягін.

Загалом ситуація на Сіверському напрямку доволі складна. Штурми майже щоденні, активно працює ворожа авіація, яка скидає КАБи.