Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері національного марафону.

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Що у Силах оборони кажуть про штурми окупантів?

Віктор Трегубов пояснив, що в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" змінилася тактика "м'ясних штурмів" окупантів. Російські загарбники ідуть малими групами, але їхній потік не припиняється.

Вони вже відбуваються, просто відбуваються трішки в іншому форматі. Якщо раніше, наприклад, умовно кажучи, йшли великі групи "м'яса", то зараз це постійний малий потік "м'яса", який просто не припиняється,

– пояснив речник ОСУВ "Хортиця".

Він додав, що раніше російські окупанти йшли групами, наприклад, відділеннями, а зараз йдуть малими групами, інколи по дві-три, по п'ять осіб. За словами речника, Покровський напрямок є найінтенсивнішим вже впродовж дуже тривалого періоду, спротив з боку українських військ там також залишається найбільшим.

"Власне, там зараз вирішується доля так званої російської літньої кампанії. Це головний її акцент. Були також акценти на Сумах, там росіянам не вдалося, але це хай вже краще коментують люди, які там стоять", – розповів Трегубов.