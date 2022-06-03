Об этом рассказал журналист и продюсер телеканала ABC News Мэтт Сейлер. Он отметил, что с украинскими военными уже работают тренеры из США.

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Обучение будет длиться около 3 недель

О проведении учения украинских военных Сейлер узнал от высокопоставленного чиновника в Минобороны страны. Наши защитники в течение трех недель будут проходить ознакомление с системами.

А овладевать ракетными установками, предоставленными США, помогут квалифицированные американские инструкторы. Журналист подчеркнул, что инструктаж проходит за пределами страны США. Само же место хранится в секрете.

Ранее Сейлер отмечал, что предварительно ракетные установки HIMARS были доставлены в Европу. Как рассказал во время брифинга заместитель министра обороны по политике Колин Кал, оттуда их отправили в Украину для проведения обучения и инструктажа военных.

Ракетные установки HIMARS очень важны для Украины.

Военный эксперт Олег Жданов отметил , что для нашего государства очень важно было получить эти установки. И хотя их отправят немного – 8 системы – этого будет достаточно для выравнивания ситуации, например, на Северодонецком направлении. Следует отметить, что эти ракетные установки Украина получит в рамках грантового проекта поддержки.

Украина сама будет решать, куда бить установками HIMARS

Ранее госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк во время брифинга в Киеве прокомментировала поставки ракетных установок. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в то, как ВСУ будут использовать их в противостоянии России. Более того, только украинское военное командование будет решать, на какое расстояние запускать ракеты.

Это интересно! В зависимости от типа снарядов установка может попадать в цель на расстоянии от 2 до 500 километров.

Это заявление она сделала не просто так. Ранее в России начали бить тревогу из-за того, что Украина получает дальнобойное тяжелое вооружение. Мол, теперь будут точно наносить удар по стране-агрессорке.

Владимир Зеленский поспешил успокоить российских пропагандистов. Он подчеркнул, что подобное вооружение наше государство будет использовать исключительно для освобождения своих территорий . Ни о каких ракетных ударах по России и речи быть не может.

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