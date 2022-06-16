Об этом заявил Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Ранее дальнобойное вооружение стало предметом активных дискуссий в западных СМИ. США и их союзники выразили опасение, что в случае передачи РСЗО Киеву украинские силы откроют огонь по территории России.
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Ермак подтвердил информацию Пентагона
Как рассказал Ермак, ракетная артиллерийская система должна прибыть в Украину до конца июня.
По официальной информации, HIMARS должны находиться в Украине уже в этом месяце. Наши воины завершили курс обучения. ВСУ будут иметь мощные РСЗО,
– написал он.
Напомним, что накануне главнокомандующий армией США Марк Милли заявил, что к концу месяца в Украину прибудет система HIMARS, боеприпасы и подготовленный экипаж для операционного применения. Кроме того, США обеспечили обучение:
- 420 украинцев на гаубицах М777,
- 300 украинцев – на самоходных гаубицах М109,
- 129 украинцев – на бронетранспортерах М113,
- 100 украинцев – на беспилотниках,
- 60 – на HIMARS.
Во время Конференции по вопросам национальной безопасности CNAS заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол добавил , что это только "начальный" транш систем HIMARS. Также он подтвердил, что военная помощь от США будет поступать и дальше.
В конце мая говорилось о поставках 4 систем, однако сейчас точное количество уже не называют ни украинские, ни американские чиновники.
Передача HIMARS в Украине: главное
- Заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Кол рассказал , что для обеспечения скорейшей поставки HIMARS в Украину, Пентагон предварительно разместил эти системы в Европе, ожидая окончательного решения от президента США Джо Байдена.
- 3 июня стало известно, что с украинскими военными работают тренеры , которые учат их обращаться с новым оружием. Об этом рассказал журналист и продюсер телеканала ABC News Мэтт Сейлер.
- Народный депутат, представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, Федор Вениславский отметил , что США передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и MLRS. Он рассказал, что, безусловно, нашему государству нужно их больше, впрочем, даже то количество, которое направляется к нам сегодня – усилит украинских военных.