Соответствующее заявление 14 июня сделал заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его выступление во время Конференции по национальной безопасности CNAS.

Министр обороны США заявил, что его страна и союзники готовы предоставить Украине все необходимое оружие.

Воины ВСУ уже заканчивают обучение по владению HIMARS

В настоящее время Украина уже направила партию с несколькими новейшими реактивными системами залпового огня. В конце мая говорилось о поставках 4 систем, однако сейчас точное количество уже не называют ни украинские, ни американские чиновники.

Мы осуществили "начальный" транш систем HIMARS, и пока мы сейчас говорим, украинцы завершают обучение (освоение систем – 24 канал),

– сказал Кол.

Также он подтвердил, что военная помощь от США будет поступать и дальше. Ведь сейчас это только начало поставок.

Следует заметить, что накануне то же заявление сделал и министр обороны этой страны. Ллойд Остин сказал, что его страна и союзники готовы предоставить Украине все необходимое оружие.

Разведка будет помогать наносить точные удары РСЗО

Также Кол акцентировал на том, что разведка Штатов будет помогать с поражением целей . Речь прежде всего об определении точных координат противника.

Дело в том, что нашим ВСУ поставляют боеприпасы большой мощности и очень точно. Поскольку применение систем позволит причинить значительный ущерб без больших затрат, не нужно тратить сразу полный боекомплект. Это основное отличие от реактивных систем, которые сейчас чаще всего используются обеими сторонами на поле боя.

Не нужно много таких боеприпасов, чтобы добиться существенного влияния. И мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям,

– заместитель главы Пентагона.

Эксперты считают, что этого может оказаться достаточно для перераспределения сил сторон на фронте. Такое мнение высказал недавно руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

Он акцентировал на том, что все же для этого нужно хоть 2 десятка таких новейших систем. Однако Мусиенко тоже сказал, что пока ленд-лиз на стадии предварительных процедур. Поэтому все же на получение существенного преимущества нашим защитникам нужно определенное время.

Полная запись разговора с экспертом о помощи США: смотрите видео