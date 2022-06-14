Если бы хотя бы первоочередная партия РСЗО была в количестве 24 штук – это уже та единица, которая на Востоке может влиять и начинать изменять ситуацию. Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Несмотря на это, он отметил, что нужно адекватно и объективно оценивать процессы снабжения оружием.

Этот процесс идет в любом случае. Я думаю, что эта пауза, которую мы сейчас видим относительно поставки оружия, этот вакуум, который на время образовался, – он непременно сдвинется с места,

– отметил Александр Мусиенко.

По его мнению, могут произойти изменения после очередного раунда обсуждений в рамках формата "Рамштайн-3".

"Обязательно, я думаю, мы услышим о новом пакете и не только от США", – добавил Мусиенко.

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