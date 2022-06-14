Об этом с 24 каналом поделился военный эксперт Александр Мусиенко. Он также отметил, что вряд ли Украина получит оружие из списка одним траншем. А все, кто говорит, что это нереально, и нам не дадут столько оружия – ошибаются.

Контекст В ОП назвали конкретное количество тяжелого вооружения, которое нужно Украине, чтобы победить Россию

"Не могу согласиться с тем, что это невозможно, мы прекрасно знаем, что у противника безумное преимущество в артиллерии, например, в Северодонецке непрерывный обстрел длился 36 часов", – говорит Мусиенко.

Расчеты оружия велись с учетом военных нужд и поставленных задач: нам нужно достичь паритета в силе артиллерийского огня, как минимум, отмечает эксперт. По его словам, именно поэтому и приводят такие поразительные, на первый взгляд, цифры в нуждах.

Конкретный список нужного оружия Украины от ОП

1000 гаубиц калибра 155 миллиметров;

300 РСЗО;

500 танков;

2000 единиц бронетехники;

1000 дронов.

Почему возникает вообще мысль о том, что нам такое количество оружия не дадут и невозможно. В настоящее время и Европа, и НАТО пересматривают военные доктрины, объясняет эксперт.

США уже направили в Европу своих специалистов, изучающих ведение боя в Украине – это меняет все системы коллективного мероприятия и мы эти изменения точно увидим,

– убеждает Александр Мусиенко.

Почему ожидания партнеров по войне не оправдались

Наши партнеры полагали, что киберпротивостояние будет играть важную роль, что будет использоваться высокоточное оружие – всего этого нет, враг навязывает артиллерийские дуэли, тяжелая техника тоже все еще в игре.

США и Великобритания обещали предоставить Украине нужное оружие

Украинские власти просят у партнеров современные системы противовоздушной обороны, чтобы защищаться от российских ракет, и тяжелое оружие, чтобы наносить удары по позициям врага.

1 июня Украина получила положительный сигнал от Соединенных Штатов Америки, одобривших 11 пакет военной помощи для нашей страны . Пакет помощи включает предоставление Украине реактивных систем залпового огня HIMARS – эти системы способны поражать цели на расстоянии более 64 километров, что больше, чем любая другая артиллерийская система, находящаяся сейчас в Вооруженных Силах Украины.

ВСУ продолжают безжалостно уничтожать врага

С начала полномасштабного вторжения 32 300 российских захватчиков отправили на тот свет . Эта цифра, озвученная Генштабом, приблизительна. Все потому, что подсчитать реальные потери врага просто невозможно.

Кроме того, растет количество вражеского лома, разбросанного по территории Украины. В частности: 1432 танка, 3492 боевых бронированных машин, 718 артиллерийских систем, 226 РСЗО, 97 единиц ПВО, 2460 автомобилей и автоцистерн, а также 54 единицы спецтехники.

На оснащении врага также стало меньше на 213 самолетов, 178 вертолетов, 585 БпЛА оперативно-тактического уровня, 125 крылатых ракет и 13 судов меньше.

Партнеры из Пентагона пообещали, что Украина получит все нуждающееся оружие: смотрите видео