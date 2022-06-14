Про це із 24 каналом поділився військовий експерт Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що навряд, Україна отримає зброю із списку одним траншем. А всі, хто говорить, що це нереально і нам не дадуть стільки зброї – помиляються.

Контекст В ОП назвали конкретну кількість важкого озброєння, яке потрібне Україні, щоб перемогти Росію

"Не можу погодитись із тим, що це неможливо, ми чудовго знаємо, що у противника шалена перевага у артилерії, наприклад у Сєвєродонецьку безперервний обстріл тривав 36 годин", – говорить Мусієнко.

Розрахунки у зброї велись із врахування військових потреб і поставлених завдань: нам потрібно досягти паритету в силі артилерійського вогню, як мінімум, зазначає експерт. За його словами, саме тому і наводять такі разючі, на перший погляд, цифри у потребах.

Конкретний список потрібної Україні зброї від ОП

1000 гаубиць калібру 155 міліметрів;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів.

Чому виникає взагалі думка про те, що нам такої кількості зброї не дадуть і це неможливо. Зараз і Європа, і НАТО переглядають військові доктрини, пояснює експерт.

США вже надіслали в Європу своїх фахівців, які вивчають ведення бою в Україні – це змінює всі системи колективного заходу і ми ці зміни точно побачимо,

– переконує Олександр Мусієнко.

Чому очікування партнерів щодо війни не справдились

Наші партнери думали, що кіберпротистояння відіграватиме важливу роль, що буде використовуватися високоточна зброя – всього цього немає, ворог нав’язує артилерійські дуелі, важка техніка теж все ще у грі.

США та Велика Британія обіцяли надати Україні потрібну зброю

Українська влада просить у партнерів сучасні системи протиповітряної оборони, щоб захищатися від російських ракет, і важку зброю, щоб завдавати ударів по позиціях ворога.

1 червня Україна отримала позитивний сигнал від Сполучених Штатів Америки, які схвалили 11 пакет військової допомоги для нашої країни. Пакет допомоги включає надання Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS – ці системи здатні вражати цілі на відстані понад 64 кілометри, що більше, аніж будь-яка інша артилерійська система, що наразі є у Збройних Сил України.

ЗСУ продовжують безжально нищити ворога

Від початку повномасштабного вторгнення 32 300 російських загарбників відправили на той світ. Ця цифра, озвучена Генштабом, приблизна. А все тому, що підрахувати реальні втрати ворога просто неможливо.

Крім того, росте кількість ворожого брухту, який розкидано по території України. Зокрема: 1432 танки, 3492 бойові броньовані машини, 718 артилерійських систем, 226 РСЗВ, 97 одиниць ППО, 2460 автомобілів і автоцистерн, а також 54 одиниці спецтехніки.

На оснащенні ворога також стало менше на 213 літаків, 178 гелікоптерів, 585 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 125 крилатих ракет і 13 суден менше.

Партнери із Пентагону пообіцяли, що Україна отримає всю зброю, яку потребує: дивіться відео