Министр обороны США Ллойд Остин поблагодарил министров обороны 40 стран за присутствие. Также он подчеркнул прогресс, достигнутый после первой встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии.

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Известно, что заседание было распределено на три блока

В первом – обсудили ситуацию на поле боя в Украине.

Во втором – о военной помощи, которую уже предоставили Украине страны-участники.

В третьем обсудили, в чем сейчас нуждается Украина в войне с Россией.

К виртуальной встрече присоединились министр обороны Украины Алексей Резников, заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины и представитель оборонной разведки Украины.

Кроме того, были и новые страны-участницы, которых не было во время прошлой встречи – Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово.

После российского вторжения 24 февраля более 40 наших союзников и партнеров со всего мира активизировались, чтобы помочь Украине защитить себя.

– заявил Ллойд Остин.

"Сегодня для нас большая честь видеть с нами лидеров обороны из 44 стран, а также представителей НАТО и ЕС", – добавил Остин.

Помощь Украине от США: последние новости

Президент США Джозеф Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Средства будут направлены на военную и гуманитарную поддержку Украины.

Госпожа-посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова рассказала, на что пойдут эти деньги. В первую очередь их используют на оборону. Также часть будет направлена на поддержку экономики и гуманитарные нужды.

Ожидается, что в ближайшем будущем США оставят в Европе около сотни тысяч военнослужащих, если только Россия не пойдет на эскалацию и не будет угрожать Швеции, Финляндии или членам НАТО.

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