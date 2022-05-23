Міністр оборони США Ллойд Остін подякував міністрам оборони 40 країн за присутність. Також він підкреслив прогрес, який досягнули після першої зустрічі контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

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Відомо, що засідання було розподілене на 3 три блоки

В першому – обговорили ситуацію на полі бою в Україні.

В другому – про військову допомогу, яку уже надали Україні країни-учасники.

В третьому обговорили, чого нині потребує Україна у війні з Росією.

До віртуальної зустрічі приєднався міністр оборони України Олексій Резніков, заступник головнокомандувача Збройних сил України та представник оборонної розвідки України.

Крім того, були й нові країни-учасниці, яких не було під час минулої зустрічі – Австрія, Боснія і Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово.

Після російського вторгнення 24 лютого понад 40 наших союзників і партнерів з усього світу активізувалися, щоб допомогти Україні захистити себе,

– заявив Ллойд Остін.

"Сьогодні для нас велика честь бачити з нами лідерів оборони з 44 країн, а також представників НАТО та ЄС", – додав Остін.

Допомага Україні від США: останні новини

Президент США Джозеф Байден підписав закон про виділення 40 мільярдів доларів Україні. Про це йдеться у заяві Білого дому. Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку України.

Пані-посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова розповіла, на що саме підуть ці гроші. Першочергово їх використають на оборону. Також частину скерують на підтримку економіки та гуманітарні потреби.

Очікується, що в найближчому майбутньому США залишать у Європі близько сотні тисяч військовослужбовців, якщо тільки Росія не піде на ескалацію і не загрожуватиме Швеції, Фінляндії або членам НАТО.

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