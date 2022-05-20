Джерела видання повідомляють, що кількість американських військових у Європі може тимчасово збільшитися, якщо НАТО проводитиме додаткові навчання в регіонах, або ж якщо зміниться безпекова ситуація.

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План дій НАТО в Європі планують обводити під час наступної зустрічі головнокомандувачів організації.

Чому в Європі зросла кількість американських військових

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, США збільшили загальну чисельність своїх сил у Європі з 60 000 військовослужбовців до 100 000. Країнам НАТО, розміщеним вздовж східного флангу Європи, надали додаткову допомогу для підтримки оборонних сил. Також вперше в історії США відправили до Європи тисячі військовослужбовців до Сил реагування НАТО.

Члени Альянсу непокояться, що Росія може не зупинитися на одній Україні.

Наступна зустріч головнокомандувачів НАТО з міністрами оборони країн-членів Альянсу запланована на червень. Натомість лідери країн НАТО, включаючи президента США Джо Байдена, зустрінуться в Мадриді наприкінці цього травня.

Останні важливі події навколо НАТО:

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