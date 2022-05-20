Джерела видання повідомляють, що кількість американських військових у Європі може тимчасово збільшитися, якщо НАТО проводитиме додаткові навчання в регіонах, або ж якщо зміниться безпекова ситуація.
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План дій НАТО в Європі планують обводити під час наступної зустрічі головнокомандувачів організації.
Чому в Європі зросла кількість американських військових
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, США збільшили загальну чисельність своїх сил у Європі з 60 000 військовослужбовців до 100 000. Країнам НАТО, розміщеним вздовж східного флангу Європи, надали додаткову допомогу для підтримки оборонних сил. Також вперше в історії США відправили до Європи тисячі військовослужбовців до Сил реагування НАТО.
Члени Альянсу непокояться, що Росія може не зупинитися на одній Україні.
Наступна зустріч головнокомандувачів НАТО з міністрами оборони країн-членів Альянсу запланована на червень. Натомість лідери країн НАТО, включаючи президента США Джо Байдена, зустрінуться в Мадриді наприкінці цього травня.
Останні важливі події навколо НАТО:
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія та Швеція майже одночасно вирішили відмовитися від нейтралітету та подати заявки на членство в НАТО. 18 травня ці 2 скандинавські країни офіційно подали заявки на вступ до Альянсу. Норвегія, Данія та Ісландія вже навіть пообіцяли захищати Швецію та Фінляндію, якщо на них хтось нападе. Згодом до цієї обіцянки долучились і США.
- Наразі проти приєднання фінів та шведів до НАТО лише президент Реджеп Ердоган. Загалом Туреччина має до Швеції та Фінляндії низку конкретних вимог. Але президент США Джо Байден переконаний, що це питання вирішиться.
- Через потенційні загрози з боку Росії Польща готова збудувати в себе постійні бази НАТО для розміщення легких підрозділів.
- Тим часом у Росії заявили, що нібито через вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, до кінця року Кремль хоче сформувати 12 військових частин та підрозділів у Західному військовому окрузі.
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