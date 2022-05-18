Передача заявок у брюссельську штаб-квартиру Альянсу знаменує початок процесу вступу, який може тривати декілька місяців. Очікується, що НАТО таки розшириться з 30 до 32 країн-членів, перебудувавши структуру безпеки Європи вперше з часів холодної війни.

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Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ у НАТО

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Швеція та Фінляндія, які до цього міцно тримались нейтрального статусу, переглянули свої безпекові пріоритети.

Ми виходимо з однієї епохи та починаємо іншу,

– заявила прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон.

Очікується, що Андерссон та президент Фінляндії Саулі Нійністе невдовзі з'являться у Білому домі, де президент Джо Байден має продемонструвати підтримку Сполучених Штатів Америки рішення двох країн доєднатись до Північноатлантичного альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та кілька держав-членів Альянсу дали чітко зрозуміти, що Фінляндія та Швеція можуть розраховувати на захист, поки їхнє членство не буде повністю ратифіковане й вони не стануть повноправними членами блоку, що гарантує безпеку за так званою "5 статтею".

Офіційні представники Швеції і Фінляндії передають заявки на вступ у штаб-квартиру НАТО у Брюсселі / Фото твітер Finland at NATO

Фінляндія та Швеція подають заявки у НАТО / Фото твітер Sweden at NATO

Загроза з боку Росії

Зазначається, що під великим питанням залишається реакція президента Росії Путіна на подачу країнами заявок на вступ до НАТО. Європейські чиновники раніше заявляли, що Швеція та Фінляндія готові до гібридних чи прихованих атак з боку країни-агресорки.

Нагадаємо, що Путін назвав "загрозу розширення НАТО" одним з основних обґрунтувань неспровокованого вторгнення Росії в Україну. Разом з тим широкомасштабна війна спричинила активізацію Альянсу, який невдовзі може мати свій доволі довгий сухопутний кордон з країною-агресоркою.

Це безпрецедентний розвиток у порівнянні з тим, де ми були у лютому. Росія хотіла повернути час назад, повернутися до холодної війни, розколоти і послабити Захід. Зараз, у травні, ми тут,

– прокоментувала директорка з питань Північної Європи в Атлантичній Раді США Анна Вісландер.

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Як далі розвиватимуться події

Після отримання заявок від Швеції та Фінляндії, НАТО скличе Північноатлантичну раду, яка вирішить, чи слід рухатись з цими запитами далі. Потім, за словами офіційного представника блоку, відбудуться перемовини про вступ країн до Альянсу.

Очікується, що цей перший етап процесу вступу буде швидким, зокрема через те, що Швеція та Фінляндія вже давно є близькими партнерами НАТО. Далі, пояснив посадовець, знадобляться "місяці" для кожної держави-члена, щоб ратифікувати рішення.

Нагадаємо, що раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна не підтримає вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Втім президент США Джозеф Байден запевнив, що всередині Альянсу все ж вдасться досягти консенсусу.