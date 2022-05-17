Що сталося

А причина дуже проста: він не проти вступу Фінляндії, бо там імперія зазнала поразки.

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Коли російське керівництво та суспільство остаточно визнають, що імперія зазнала поразки в Україні, тоді й щодо України всі заперечення зникнуть.

Україна має повторити шлях Фінляндії

Імперія претендує на всі землі сусідів, окрім тих, де отримує відсіч.

Тільки поразка Росії має бути достатньо болюча, щоб не було бажання повернутися і помститися. А для цього Росія має пройти "План 7Д", а Україна – отримати потужну економіку.