Что произошло

А причина очень проста: он не против вступления Финляндии, потому что там империя потерпела поражение.

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Когда российское руководство и общество окончательно признают, что империя потерпела поражение в Украине, тогда и по отношению к Украине все возражения исчезнут.

Украина должна повторить путь Финляндии

Империя претендует на все земли соседей, кроме тех, где получает отпор.

Только поражение России должно быть достаточно болезненным, чтобы не было желания вернуться и отомстить. А для этого Россия должна пройти "План 7Д", а Украина – получить мощную экономику.