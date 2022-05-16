Мир прозрел, увидев кровавое лицо России

Это намек, а точнее угроза, озвученная прямым текстом без всякого прикрытия или украшения. Сегодня это Украина, а завтра – кто-нибудь другой. Страны Балтии, Польша.

Актуальное НАТО благословило победу Украины над Россией

Путин неоднократно показывал, что Россия не выполняет никаких договоренностей или конвенций. Для них неписаны законы. Ни мира, ни человеческие. РФ использует запретные виды оружия, РФ пытает и убивает гражданских, РФ угрожает всему миру ядерным оружием. Они как обезьяна с гранатой, действия которой непредсказуемы и неконтролируемы.

Сначала мир не понимал масштабов угрозы и не осознавал последствий агрессии России. Но через два месяца с момента начала так называемой "спецоперации по денацификации" мировое сообщество ужаснулось от увиденного и кадры из Бучи, Ирпеня и других городов Киевщины ошеломили каждого, кто их увидел, не зависимо от национальности или страны.

Те, кто стал на сторону добра

Еще до начала военного вторжения были страны, выражавшие слова поддержки на дипломатическом уровне, а затем перешедшие от слов к действиям: к поставке новейшего оружия и обмену опытом.

Мы постоянно ощущали надежное плечо поддержки от США. Президент страны первым озвучил подлинные намерения Путина. Именно Джо Байден сказал фразу: "Путин принял решение о военном вторжении". А дальше счет пошел на дни. И 24 февраля украинцы проснулись под звуки взрывов и крики соседей, начали получать сообщения и слышать на том конце телефона голоса родных со словами "началась война".

США, начиная с конца января, присылают военную помощь почти через день. Благодаря Америке мы получили несколько партий боеприпасов и летального оружия (в том числе Javelin).

А в апреле Администрация президента Джо Байдена санкционировала предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в сфере безопасности на 800 миллионов долларов.

На помощь Украине пришла и Великобритания, которая прислала нам несколько самолетов с летальным оружием и боеприпасами. А дальше – военные грузы и оборудование для сил территориальной обороны.

Кроме того, британцы отправили в Украину своих инструкторов для обучения военных. Премьер-министр страны Борис Джонсон приезжал в Киев, встретился с президентом Зеленским и даже поменял в своем твиттере фамилию на украинский лад – Джонсонюк.

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Канада заявила об увеличении в Украине контингента спецназовцев на учениях военных до 400 человек и передала несколько партий летального оружия и оборудования.

Литва и Латвия отправили переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а также тепловизоры, сухпайки и военное снаряжение.

С Польши в Украину прибыли беспилотники, боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы Grom.

Отдельно стоит отметить помощь, предоставленную Польшей украинцам, бежавшим в страну в поисках безопасности. Почти 3 миллиона украинцев нашли убежище в разных городах страны. Поляки оказывали нам жилье и денежную поддержку и создали максимально дружеские условия пребывания для каждого вынужденного беженца.

Нидерланды предоставили Украине бронежилеты, шлемы, снайперские винтовки, боеприпасы и радары слежения, а также бронемашины и пожарную технику.

Что интересно, на снарядах оставили надписи: "Месть за MH17". Да, России передали горячий привет. MH17 – коммерческий авиалайнер со 193 пассажирами из Нидерландов, сбитый Россией в 2014 году.

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Не осталась в стороне и Германия, передавшая Украине 1 500 зенитно-ракетных комплексов "Стрела" и 100 пулеметов MG3, а также 8 миллионов патронов, 350 тысяч продуктовых наборов, 50 транспортных средств, медикаменты.

За нас – едва ли не весь мир. Ибо каждый иностранный лидер понял масштабы угрозы, которую несет Россия в лице болезненного диктатора Путина.

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