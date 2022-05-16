План украинской победы

Это мнение руководителя Североатлантического союза демонстрирует общее направление политики стран-членов НАТО, которые все более активно помогают Украине в ее противостоянии российской Федерации.

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И, как видим, сейчас речь идет не просто о том, чтобы остановить дерзкую российскую агрессию. Речь идет о том, чтобы выиграть войну с Россией. А что такое выигрыш войны с Россией?

Это освобождение украинских территорий , оккупированных россиянами, начиная с 2014 года, когда заложниками бесчеловечных действий российского воинства стали украинские граждане, проживающие на территории Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и украинского порта Севастополь, где, к сожалению, до сих пор располагается оккупационный контингент флота РФ

, оккупированных россиянами, начиная с 2014 года, когда заложниками бесчеловечных действий российского воинства стали украинские граждане, проживающие на территории Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и украинского порта Севастополь, где, к сожалению, до сих пор располагается оккупационный контингент флота РФ Это значит, чтобы РФ признала территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и вернулась к тому признанию территориальной целостности Украины, которое было присуще и самой России до начала диких авантюр российского правителя Владимира Путина и его криминализованного бандитского окружения.

и вернулась к тому признанию территориальной целостности Украины, которое было присуще и самой России до начала диких авантюр российского правителя Владимира Путина и его криминализованного бандитского окружения. Это означает выплату российскими агрессорами репараций Украине для того, чтобы наша страна могла отстроить свою экономику.

для того, чтобы наша страна могла отстроить свою экономику. Это значит, чтобы с российской земли, этой земли агрессии и надругательства, никогда не было опасности как для Украины, так и для других стран цивилизованного мира.

НАТО таки наступает России на пятки

И, кстати, именно об этом министры иностранных дел стран-членов НАТО говорили на своей неформальной встрече в Берлине. Ведь главная тема этой встречи – расширение Североатлантического союза за счет участия в нем Финляндии и Швеции.

Обе страны Северной Европы, известные своим нейтралитетом, после нападения России на Украину решили пересмотреть свою политику безопасности и поняли, что от непредсказуемого и дерзкого соседа, во главе которого, можно сказать, находится человек без царя в голове, но считающий себя царем, а не демократически избранным президентом, можно защититься только под ядерным зонтиком США, Великобритании, Франции, также членов Альянса.

В Финляндии и Швеции общественное мнение быстро менялось от поддержки традиционной политики нейтралитета и вплоть до поддержки необходимости скорейшего вступления в Североатлантический союз.

Министры иностранных дел стран-членов НАТО на этой встрече в Берлине общались с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии, которые рассказали им о дальнейших намерениях своих правительств по вступлению в Североатлантический союз.

Как раз 15 мая, в воскресенье, президент Финляндии Саули Нииностье и премьер Финляндии Санна Марин сделали официальное заявление о том что подают заявку на вступление в Североатлантический союз. Ожидается, что на следующей неделе такое решение будет адресовано также от имени Королевства Швеции.

И Балтийское море превратится во внутреннее море НАТО, а РФ, это преступное, агрессивное государство, все больше превращающееся в обычную террористическую организацию с ракетами, останется полностью изолированным не только экономически, но и военно и будет находиться под постоянным напоминанием о том что не стоит лезть в чужие дела, не стоит посягать на чужие земли.

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В Украину поверили, а агрессоров "похоронили"

Более того, в Берлине же были не только министры иностранных дел Финляндии и Швеции. В Берлине находился и министр иностранных дел Украины. Дмитрий Кулеба встречался с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и другими коллегами, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине.

Министр иностранных дел Украины также обсуждал и военную помощь Украине, что достаточно важно. Ведь мы с вами понимаем, что как раз предоставление украинским Вооруженным силам новой современной техники, которая должна уничтожить военную технику оккупанта, поставить точку на российских амбициях, уничтожить как можно больше живой силы российских вооруженных сил, чтобы ни у кого не было желания идти и вербоваться в агрессивную армию с намерениями захватить украинские земли, также являются важной частью сотрудничества между Украиной и странами-членами НАТО.

И когда генеральный секретарь Альянса говорит, что Украина идет к победе в этой войне, он подразумевает не теорию. Он имеет в виду прежде всего современную военную технику стран-членов НАТО, которая будет поступать в Украину в ближайшие недели, уже поступает и поставит точку на амбициях Владимира Путина.

В НАТО все больше отдают себе отчет, что переоценивали военную мощь РФ, что Россия, как это всегда бывало в ее позорной истории, оказалась колоссом на глиняных ногах.

Гнилая империя

В свое время будущий глава большевистского Совнаркома Владимир Ленин любил такую легенду о себе, когда его впервые арестовали за участие в очередной радикальной демонстрации: человек, который его допрашивал, сказал юноше, что не стоит бороться с Российской империей, потому что это стена. Ленин пренебрежительно посмотрел на следователя и сказал, что стена является гнилой. Надо просто в нее ударить и она рухнет.

Ленин точно знал государственную структуру страны, которую он будет уничтожать во время преступного Октябрьского переворота 1917 года. Если бы Россия не была гнилой, она бы, конечно, не свалилась от действий радикальной большевистской секты, лидеры которой мечтали о власти над этой страной и, более того, над всем миром.

Однако фокус в том, и это уже не мог знать Ленин, что Россия осталась гнилой с точки зрения своего государственного устройства на все последующие десятилетия своего имперского существования. Однако это имперское существование оказалось гораздо более жестоким и кровавым, чем имперское существование страны времен династии Романовых. Возможно, поэтому Россия продержалась так долго, а когда Путин вернулся к авторитарным практикам, тоже сложилось впечатление силы того государства.

Но Россия гнилая. И это граждане РФ осознают вскоре, а западные разведывательные службы, которые смотрят, как действует российская армия, понимают, что имеют дело с абсолютной некомпетентностью российских военных. Что касается абсолютной коррумпированности российских вооруженных сил. Эта коррумпированность, можно сказать, снизу и доверху.

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Начиная от поклонника построек дворцов в Геленджике Владимира Путина, этого символа русской коррупции, и заканчивая любым русским солдатом, тянущим унитаз из разграбленного дома в Буче, – все они там воры, а не воины.

Ну, именно поэтому и оказалась совсем другой тенденция по восприятию того, что будет происходить в этой войне. Именно поэтому на Западе все больше говорят о российском поражении и украинской победе. Поэтому на Западе все больше подчеркивают, что авторитарные режимы не должны выигрывать в демократических странах.

Именно поэтому мы будем надеяться, что к членству в НАТО приближаются не только Финляндия и Швеция, которых можно только поздравить с этим логическим выбором, но и Украина, которая только в рядах Североатлантического союза сможет свободно вздохнуть.

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