Запасы "пушечного мяса" оказались не безграничны

Так, например, в батальонно-тактической группе 255 мотострелкового полка (Волгоград) сейчас комплектация всего 22%.

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В то время как в штате в этой батальонно-тактической группе должно быть 545 военнослужащих, есть только 118. Причем – острый некомплект офицерского состава, из штатных 52 только 22.



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Но это еще цветочки. В батальонно-татической группе 33 мотострелкового полка (Камишин) комплектация вообще 7% от штатной.

Так, если по штату в ней должно быть 383 военнослужащих, то сейчас их 28! 3 офицера и 25 солдат! Демилитаризация российской армии продолжается!

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