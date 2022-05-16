Запаси "гарматного м'яса" виявилися не безмежні

Так, наприклад, у батальйонно-тактичній групі 255 мотострілецького полку (Волгоград) зараз комплектація лише 22%.

Цікаве У росіян в Україні є лише дві опції, й одна їм точно не сподобається

Тоді, як у штаті в цій батальйонно-тактичній групі має бути 545 військовослужбовців, є лише 118. Причому – гострий некомплект офіцерського складу, зі штатних 52 тільки 22.



Українці вже знищили десятки тисяч живої сили противника / Фото "Новинарні"

Але це ще квіточки. У батальйонно-таткичній групі 33 мотострілецького полку (Камишин) комплектація взагалі 7% від штатної.

Так, якщо за штатом у ній має бути 383 військовослужбовці, то нині їх 28! 3 офіцери та 25 солдатів! Демілітаризація російської армії триває!

Актуально – у війні з Україною Росія вже втратила третину своїх сухопутних військ: дивіться відео