Не так страшні втрати, як "вороже" НАТО

Чому вони перестали ці втрати публікувати? Ну, скажи, що їх стало на 10 людей більше – всі зрозуміють, що вони брешуть. А втрати йдуть. Тому, звісно, ​​з погляду пояснень зрозуміло – буде сказано, що це НАТОвська зброя.

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Наприклад, було дуже багато роздумів на тему, як Україна потопила ракетний крейсер "Москва", де загинули сотні російських молодих чоловіків рядового та офіцерського складу. Ці публікації, що це американці навели і так далі – це зроблено для цього (для приховування поразок армії РФ – 24 канал).

Але ми маємо сказати прямо – росіян убили в Україні українці, котрі захищають нашу країну. Процес триватиме. Тобто тут дуже просте правило. Я розумію, що Путіну треба пояснити, навіщо він це робив: 9 травня на Красній площі виправдовувався. Але принцип простий – росіянине зі зброєю в руках, помри чи піди. Дві опції. Ну, є ще половинчаста – потрапити до полону. Але просто в полон теж, ви ж розумієте, під час боїв це все дуже і дуже складно.

Тому два основні варіанти – помри чи піди. Якщо ви пішли, то живіть як хочете, а якщо ви тут, то ми просто вас вбиватимемо. І не треба тут валити все це на НАТО, на якихось проклятих американців. Це називається зміщення акцентів.

Подвійні стандарти окупантів

Замість того, щоб кожен російський громадянин, який вміє читати (а читати вони вміють усі), запитав себе "що ми робимо в Україні, за що ми вмираємо, навіщо ми зруйнували російськомовне місто Маріуполь, вбили 20 тисяч російськомовних людей?", росіянам пропонують подумати про НАТО.

Ну, а ми зі свого боку можемо сказати так – шановні громадяни Росії, ну як же так виходить, що ви виросли при фразі "НАТО – це зло", але останні роки з великим задоволенням їздили, наприклад, до Туреччини відпочивати, засмагати. А це країна НАТО. Іспанія, Італія, Хорватія – всі розвинені країни – це все країни НАТО.

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І найголовніше – якщо це НАТО настільки погане, то чому Росія всі ці роки збільшувала постачання ресурсів до Європи? Ви своїм ворогам відправляли це? Напевно ні. Тому тут треба ще раз пояснити, слів буде багато: "погана Україна", "погане НАТО".

Насправді злочинець тут один. Його прізвище Путін. І якщо росіяни не змінять свою думку і їхатимуть усі в Україну, вони тут усі загинуть. А ми ж пацифісти – не хочемо, щоб вони всі померли. Але які варіанти? Якщо хтось думає, що тут можна ґвалтувати жінок і забирати пральні машини, це хибна думка.

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