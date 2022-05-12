Україна в огні

Букінг за інерцією пропонує мені там оселитися, обіцяючи 10-відсоткову знижку та критий басейн. Сервіси мирного часу не встигають за воєнним станом.

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У прифронтовому Миколаєві в готелі краще заздалегідь дзвонити. Багато хто не працює, а ті, що залишилися, пропонують житло та каністру води. У місті немає водопостачання, тому тут немає і випадкових людей. Або місцеві, або ті, хто у справі. Ми з останніх.

Українські міста зустрічають приїжджих білбордами. Подекуди автори тексту пропонують окупантам здавати техніку й обіцяють круглі суми. На загальному тлі Миколаїв якось гранично прямолінійний: його білборди пропонують російським солдатам на вибір смерть чи полон. Причому місто робить все, щоб адресати повідомлення не мали жодного шансу на ці білборди поглянути.

Українські міста тепер можна поділити на дві групи. У першій будуть ті, що перебувають у зоні досяжності російської артилерії. У другій – решта. Артилерійські снаряди порівняно дешеві – і окупанти їх не заощаджують, рівняючи із землею житлові квартали. Решті міст загрожують ракети – крилаті та балістичні – які коштують дорого, а тому їх намагаються витрачати на "дорогі" цілі. Втім, помилки наведення ніхто не скасовував.

Чорна діра епохи Путіна

Дедалі частіше запитую себе: а як сам Володимир Путін бачить оптимальний вихід із ситуації? Як він уявляє собі "хепіенд" розв'язаної ним війни? Навіть якщо він досягне тактичної перемоги – як це все змінить долю Росії? Що змушує його думати, ніби РФ має хоч один позитивний сценарій майбутнього?

Цікаво. Останніх років десять російська пропаганда в Німеччині продавала Путіна як такого собі "російського царя з німецьким бекграундом". Проводила паралелі між його службою в НДР та етнічним корінням династії Романових. Наголошувала, що сто років тому війна Німеччини з Росією закінчилася катастрофою для обох імперій. Все це працювало двадцять років і перестало два місяці тому.

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Володимир Путін схожий на людину, яка дбайливо збирала і будувала, щоб потім поставити все на зеро і програти. На наших очах його політичні крестражі у вигляді "заможності" та "стабільності" йдуть під ніж – і є шанс, що фінал правління буде гіршим за ті горезвісні "дев'яності", на контрасті з якими Путін вибудовував свій режим.

Кінець цивілізації чи кінець диктатури

У Росії було дві духовні скріпи. Нафтодолари та ядерна зброя. І в силу того, як одна з них стає ілюзорнішою, зростає питома вага та вплив другої. І головне питання, яким відтепер переймаються всі – чи має російський президент червону лінію? Чи готовий він пожертвувати власним честолюбством заради збереження білкової форми життя планети?

А ще ніяк не вдається знайти для себе відповідь на інше питання. Росія – це final boss світової турбулентності чи ні? Наша географічна близькість спотворює нашу оптику – і тому Москва заступає для нас Пекін. Але якщо за підсумком століття Москва виявиться не Волан-де-Мортом, а Грін-де-Вальдом? Ми зараз проживаємо фінал протистояння демократій та диктатур, чи це лише передмова?

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