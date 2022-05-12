Украина в огне
Букинг по инерции предлагает мне там поселиться, обещая 10-процентную скидку и закрытый бассейн. Сервисы мирного времени не успевают за военным положением.
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В прифронтовом Николаеве в отеле лучше заранее звонить. Многие не работают, а оставшиеся предлагают жилье и канистру воды. В городе нет водоснабжения, потому здесь нет и случайных людей. Либо местные, либо те, кто по делу. Мы из последних.
Украинские города теперь можно разделить на две группы. В первой будут те, кто находится в зоне досягаемости российской артиллерии. Во второй – остальные. Артиллерийские снаряды сравнительно дешевы – и оккупанты их не экономят, равняя с землей жилые кварталы. Остальным городам угрожают ракеты – крылатые и баллистические – которые стоят дорого, поэтому их пытаются тратить на "дорогие" цели. Впрочем, ошибки наводки никто не отменял.
Черная дыра эпохи Путина
Все чаще спрашиваю себя: а как сам Владимир Путин видит оптимальный выход из ситуации? Как он представляет себе "хеппи-энд" развязанной им войны? Даже если он достигнет тактической победы – как это изменит судьбу России? Что заставляет его думать, будто у РФ есть хоть один положительный сценарий будущего?
Любопытно. В последние лет десять российская пропаганда в Германии продавала Путина как эдакого "русского царя с немецким бэкграундом". Проводила параллели между его службой в ГДР и этническими корнями династии Романовых. Отмечала, что сто лет назад война Германии с Россией окончилась катастрофой для обеих империй. Все это работало двадцать лет и перестало два месяца назад.
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Владимир Путин похож на человека, который бережно собирал и строил, чтобы потом поставить все на зеро и проиграть. На наших глазах его политические крестражи в виде "зажиточности" и "стабильности" идут под нож – и есть шанс, что финал правления будет хуже тех пресловутых "девяностых", на контрасте с которыми Путин выстраивал свой режим.
Конец цивилизации или конец диктатуры
В России были две духовные скрепы. Нефтедоллары и ядерное оружие. И в силу того, как одна из них становится более иллюзорной, растет удельный вес и влияние другой. И главный вопрос, который отныне заботит всех – имеет ли российский президент красную линию? Готов ли он пожертвовать своим честолюбием ради сохранения белковой формы жизни планеты?
А еще никак не удается найти для себя ответ на другой вопрос. Россия – это final boss мировой турбулентности или нет? Наша географическая близость искажает нашу оптику – и потому Москва заслоняет для нас Пекин. Но если по итогу столетия Москва окажется не Волан-де-Мортом, а Грин-де-Вальдом? Мы сейчас проживаем финал противостояния демократий и диктатур, или это лишь начало?
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