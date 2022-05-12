Украина в огне

Букинг по инерции предлагает мне там поселиться, обещая 10-процентную скидку и закрытый бассейн. Сервисы мирного времени не успевают за военным положением.

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В прифронтовом Николаеве в отеле лучше заранее звонить. Многие не работают, а оставшиеся предлагают жилье и канистру воды. В городе нет водоснабжения, потому здесь нет и случайных людей. Либо местные, либо те, кто по делу. Мы из последних.

Украинские города встречают приезжих билбордами. Кое-где авторы текста предлагают оккупантам сдавать технику и обещают круглые суммы. На общем фоне Николаев как-то предельно прямолинеен: его билборды предлагают российским солдатам на выбор смерть или плен. Причем город делает все, чтобы адресаты сообщения не имели никакого шанса на эти билборды посмотреть.

Украинские города теперь можно разделить на две группы. В первой будут те, кто находится в зоне досягаемости российской артиллерии. Во второй – остальные. Артиллерийские снаряды сравнительно дешевы – и оккупанты их не экономят, равняя с землей жилые кварталы. Остальным городам угрожают ракеты – крылатые и баллистические – которые стоят дорого, поэтому их пытаются тратить на "дорогие" цели. Впрочем, ошибки наводки никто не отменял.

Черная дыра эпохи Путина

Все чаще спрашиваю себя: а как сам Владимир Путин видит оптимальный выход из ситуации? Как он представляет себе "хеппи-энд" развязанной им войны? Даже если он достигнет тактической победы – как это изменит судьбу России? Что заставляет его думать, будто у РФ есть хоть один положительный сценарий будущего?

Любопытно. В последние лет десять российская пропаганда в Германии продавала Путина как эдакого "русского царя с немецким бэкграундом". Проводила параллели между его службой в ГДР и этническими корнями династии Романовых. Отмечала, что сто лет назад война Германии с Россией окончилась катастрофой для обеих империй. Все это работало двадцать лет и перестало два месяца назад.

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Владимир Путин похож на человека, который бережно собирал и строил, чтобы потом поставить все на зеро и проиграть. На наших глазах его политические крестражи в виде "зажиточности" и "стабильности" идут под нож – и есть шанс, что финал правления будет хуже тех пресловутых "девяностых", на контрасте с которыми Путин выстраивал свой режим.

Конец цивилизации или конец диктатуры

В России были две духовные скрепы. Нефтедоллары и ядерное оружие. И в силу того, как одна из них становится более иллюзорной, растет удельный вес и влияние другой. И главный вопрос, который отныне заботит всех – имеет ли российский президент красную линию? Готов ли он пожертвовать своим честолюбием ради сохранения белковой формы жизни планеты?

А еще никак не удается найти для себя ответ на другой вопрос. Россия – это final boss мировой турбулентности или нет? Наша географическая близость искажает нашу оптику – и потому Москва заслоняет для нас Пекин. Но если по итогу столетия Москва окажется не Волан-де-Мортом, а Грин-де-Вальдом? Мы сейчас проживаем финал противостояния демократий и диктатур, или это лишь начало?

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