Главные поражения России впереди

Раздается, что "мы воюем не с Украиной, а со США, со всеми странами НАТО". Но на самом деле воюют исключительно украинцы, нам помогают, но не значительно, ленд-лиз только подписан, снабжение западного тяжелого оружия только началось.

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Поэтому нашим российским соседям нужно понять: все эти дни они воевали с украинской армией, украинским оружием. А когда нам придут новинки вооружения, то, если мы сейчас убили больше 20 тысяч российских оккупантов (а это вообще чьи-то сыновья и мужчины), это количество будет увеличиваться в разы. Россиян в Украине будут убивать, убивать и еще раз убивать до того момента, пока они не пересекут назад красные линии. А это – линии государственной границы.

Дрессированные любимцы Путина

Смена акцентов происходит как в цирке. Спускается темник, где написано: "Теперь мы говорим так и так". Неоднократно были истории, когда "украинские каратели" превращались в ВСУ в течение суток. И этот процесс тоже возвращался в противоположном направлении.

То есть, если мы видим, что четко меняются определения у всей террористической информационной машине, а это вообще десятки телеканалов, газет и радио, это подталкивает нас к выводу, что кто-то ими всеми руководит.

Ничего здесь не изменилось – путинские власти держатся исключительно на монополии на информацию. В частности, есть специальный заместитель главы Администрации президента России товарищ Громов, который эти фашистские, геббельсовские вещи реализует. Есть мнение, что местами телевидение начинает крутить Кремлем, но я считаю, что все там очень четко.

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Если завтра этим цепным псам с известными фамилиями скажут, что войне конец, потому что Путин уже всех победил, это очень просто обоснуют. Они найдут слова, потому что они очень талантливы или лживы и беспринципны.

С журналистами непосредственно никто не контактирует, потому что это солдаты, рядовые путинского информационного террористического фронта, а работают с программами. То есть у каждой программы, будь то "Время", или еще какое-нибудь путинское г*вно, у них есть то, что называется выпускной или главный редактор. Вот эти люди – на контакте. С ними общаются, а остальные просто выполняют приказы, как в цирке или в тюрьме. В этом случае разницы нет.

Мир противостоит новым нацистам

В первую очередь это связано с тем, что тезис "мы возьмем Киев за три дня и проведем там парад" неосуществим. Группировка российской армии в Черниговской, Киевской и Сумской областях понесла колоссальные потери. Убили столько российских оккупантов!

О чем почему-то до сих пор боятся сказать официально в Министерстве обороны РФ – чтобы объяснить, почему так долго, почему нам обещал Путин и вся эта террористическая информационная машина, что мы только нажмем и Украина падет, а тут выяснилось, что не только Украине не упала, а еще полностью структурировался антипутинский, антигитлеровский фронт, ленд-лиз.

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Сама формулировка Ukraine lend-lease act – это чисто повторение, это дежавю. И каждая российская сволочь прекрасно знает, что ленд-лиз поставляется только в той стране, которая борется с фашизмом и нацизмом. Сегодня это Путин и россияне, которые его поддерживают.

Если они поддерживают его, значит, в Украине они подлежат уничтожению, поскольку они сюда пришли с оружием в руках. Это главный момент, почему они такие тезисы начинают забрасываться.

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