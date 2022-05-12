Головні поразки Росії попереду

Лунає, що "ми воюємо не з Україною, а зі США, з усіма країнами НАТО". Але насправді воюють винятково українці, нам допомагають, але не значно, ленд-ліз тільки підписаний, постачання західної важкої зброї щойно почалося.

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Тому нашим російським сусідам треба дещо усвідомити: що всі ці дні вони воювали з українською армією, українською зброєю. А коли нам прийдуть новинки озброєння, то, якщо ми зараз убили за 20 тисяч російських окупантів (а це взагалі-то чиїсь сини та чоловіки), ця кількість збільшуватиметься у рази. Росіян в Україні вбиватимуть, вбиватимуть і ще раз вбиватимуть до того моменту, поки вони не перетнуть назад червоні лінії. А це – лінії державного кордону.

Дресировані улюбленці Путіна

Зміна акцентів відбувається, як у цирку. Спускається темник, де написано: "Тепер ми говоримо так і так". Неодноразово були історії, коли "українські карателі" перетворювалися на ЗСУ протягом доби. І цей процес також повертався у протилежному напрямку.

Тобто, якщо ми бачимо, що чітко змінюються визначення у всій терористичній інформаційній машині, а це взагалі десятки телеканалів, газет і радіо, це нас підштовхує до висновку, що хтось ними всіма керує.

Нічого тут не змінилося – путінська влада тримається винятково на монополії на інформацію. Зокрема, є спеціальний заступник голови Адміністрації президента Росії товариш Громов, який ці фашистські, геббельсівські речі реалізує. Є думка, що місцями телебачення починає крутити Кремлем, але я вважаю, що все там дуже чітко.

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Якщо завтра цим ланцюговим псам із відомими прізвищами скажуть, що війні кінець, бо Путін уже всіх переміг, це обґрунтують дуже просто. Вони знайдуть слова, бо вони дуже талановиті, чи брехливі й безпринципні.

З журналістами безпосередньо ніхто не контактує, бо це – солдати, рядові путінського інформаційного терористичного фронту, а працюють із програмами. Тобто у кожної програми, чи то "Время", чи ще якесь путінське г*мно, у них є те, що називається випусковий або головний редактор. Ось ці люди – на контакті. З ними спілкуються, а решта просто виконують накази, як у цирку чи в'язниці. У цьому випадку різниці немає.

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Насамперед це пов'язано з тим, що теза "ми візьмемо Київ за три дні й проведемо там парад" нездійсненна. Угруповання російської армії у Чернігівській, Київській та Сумській областях зазнало колосальних втрат. Вбили стільки російських окупантів!

Про що чомусь досі бояться сказати офіційно у Міністерстві оборони РФ – щоб пояснити, чому так довго, чому нам обіцяв Путін і вся ця терористична інформаційна машина, що ми тільки натиснемо і Україна впаде, а тут з'ясувалося, що не тільки Україні не впала, а ще й повністю структуризувався антипутінський, антигітлерівський фронт, ленд-ліз.

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Саме формулювання Ukraine lend-lease act – це чисто повторення, це дежавю. І кожна російська сволота чудово знає, що ленд-ліз постачається лише тій країні, яка бореться з фашизмом та нацизмом. Сьогодні – це Путін та росіяни, які його підтримують.

Якщо вони його підтримують, значить, в Україні вони підлягають знищенню, оскільки вони сюди прийшли зі зброєю в руках. Це головний момент, чому вони такі тези починають закидатися.

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