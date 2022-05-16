Сквозь тернии к Победе
Какой, однако, прогресс! От "три дня до Киева, за неделю до Варшавы" – до истерических криков "капитуляции не будет!" Ну не будет, так не будет! Не очень-то и надо.
Советуем Под боком у России появится внутреннее море НАТО
Бросить в нелепую бойню последние резервы – это реально "сильное" решение. Понятно, что стратегического преимущества получить не удалось и уже не удастся. Понятно, что любые тактические выигрыши временные, сопровождаются большими потерями и не являются неожиданными для украинской стороны.
Самоуничтожение России
Тысячи погибших, тысячи единиц уничтоженной техники, сотни боевых самолетов, вертолетов, БПЛА… Тысячи выпущенных по Украине крылатых и некрылатых ракет. Миллиарды выброшенных на ветер долларов, унесенные человеческие жизни, разрушенная экономика, уничтоженная репутация… Безусловно, нужно продолжать.
Мы с удовольствием продолжим превращать российских солдат в перегной, российскую технику – в металлолом, российскую экономику – в фикцию и российскую репутацию – в полное дерьмо, что, в принципе, уже делается в течение почти трех месяцев.
Имея за спиной ресурсы всего цивилизованного мира, самое современное оружие, отважное и прекрасно мотивированное войско с грамотным руководством и мужественный народ, осознавший свою силу и правоту, нам нелегко, но приятно делать то, что мы делаем, – вести РФ к неизбежному военному, нравственному, политическому и экономическому поражению.
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Поэтому не нужно капитуляций! Продолжайте! Истекайте кровью, задыхайтесь, теряйте больше людей и железа! И в конце концов убейтесь о стену, орки! За все, что вы сделали, просто убейтесь о стену!
Возможно, на ваших труппах взойдет новая Россия, полноценный член мирового сообщества! А может быть, вы снова вырастите на руинах кривую сифилитическую власть из питерских или каких-нибудь других подворий... Кто знает? Но эта власть обязательно сдохнет! Она все делает для того, чтобы сдохнуть! И мы ей в этом необходимом деле с удовольствием поможем.
Важное – батальон теробороны вышел на границу Украины с Россией в Харьковской области: смотрите видео