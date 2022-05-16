Крізь терни до Перемоги

Який, однак, прогрес! Від "три дні до Києва, за тиждень до Варшави" – до істеричних криків "капітуляції не буде!". Ну, не буде, так не буде! Не дуже й треба.

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В принципі, те, що капітулювати та залазити в нору, зализувати рани росіяни не збираються, новина не хороша, але й не погана. Це означає, що ЗСУ повільно і планомірно перемелюватиме техніку й живу силу противника, позбавляючи Росію можливості влаштувати ще одну "переможну війну" у найближчі кілька років.

Кинути в безглузду бійню останні резерви – це реально "сильне" рішення. Зрозуміло, що стратегічну перевагу здобути не вдалося і вже не вдасться. Зрозуміло, що будь-які тактичні виграші є тимчасовими, супроводжуються великими втратами і не є несподіваними для української сторони.

Самознищення Росії

Тисячі загиблих, тисячі одиниць знищеної техніки, сотні бойових літаків, гелікоптерів, БПЛА… Тисячі випущених по Україні крилатих та некрилатих ракет. Мільярди викинутих на вітер доларів, забрані людські життя, зруйнована економіка, знищена репутація… Безперечно, треба продовжувати.

Ми із задоволенням продовжимо перетворювати російських солдатів на перегній, російську техніку – на металобрухт, російську економіку – на фікцію та російську репутацію – на повне лайно, що, в принципі, вже робиться протягом майже трьох місяців.

Маючи за спиною ресурси всього цивілізованого світу, найсучаснішу зброю, відважну і прекрасно мотивовану армію з грамотним керівництвом і мужній народ, який усвідомив свою силу та правоту, нам нелегко, але приємно робити те, що ми робимо, – вести РФ до неминучої військової, моральної, політичної та економічної поразки.

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Тому не треба капітуляцій! Продовжуйте! Стікайте кров'ю, задихайтеся, втрачайте якнайбільше людей і заліза! І врешті-решт вбийтеся об стіну, орки! За все, що ви зробили, просто вбийтеся об стіну!

Можливо, на ваших трупах зійде нова Росія, повноцінний член світової спільноти! А, можливо, ви знову виростите на руїнах криву сифілітичну владу з пітерських чи якихось інших підворіть... Хто знає? Але ця влада обов'язково здохне! Вона все робить для того, щоб здохнути! І ми їй у цій необхідній справі із задоволенням допоможемо.

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