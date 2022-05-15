"Ворогів" у Росії побільшає
Як можна зрозуміти, сенс цієї угоди – захистити Фінляндію на період, коли буде розглядатися її заявка до Північноатлантичного союзу.
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І щоб Путіну це не спадало на думку, зараз і у Гельсінкі, і у Стокгольмі намагаються виробити чітку систему гарантій, яка буде працювати саме до того моменту, поки Фінляндія і Швеція не стануть повноправними членами НАТО і не будуть захищені ядерною парасолькою США, Великої Британії та Франції від агресивних намірів непередбаченого кремлівського режиму.
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У Гельсінкі говорять, що Фінляндія стане членом Північноатлантичного союзу на 99,9%. Таку заяву зробив колишній прем'єр-міністр країни Олександр Стубб, який підкреслив, що за все це потрібно дякувати тільки одній людині – російському президенту Володимиру Путіну.
Дійсно, до путінського нападу на Україну у Гельсінкі навіть не думали про можливість вступу до НАТО і тим більше не думали про можливість подачі заявки до Північноатлантичного союзу в Стокгольмі. Наступ Путіна на Україну змінив все у Європі. Всі зрозуміли, з наскільки агресивним, непередбачуваним режимом має справу цивілізований світ.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що якщо Фінляндія і Швеція дійсно наважаться вступити до Північноатлантичного союзу, там їх зустрінуть з обіймами. Вступ обох країн значно покращить безпеку в Європі, вони мають сучасні збройні сили, а також стратегічні позиції, які дозволять НАТО ще більш ефективно захищатися від імовірної російської агресії та провокацій путінського режиму.
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Росію "потоплять" внутрішні моря НАТО
І щоб Росія тільки одна зі своїм не дуже ефективним флотом (який, я сподіваюся, буде до того часу потоплений Військово-морськими Силами України) протистояла всьому тому цивілізованому світу, який буквально оточував її обіймами своєї безпеки й не давав можливості кораблям Чорноморського флоту РФ (якого, я сподіваюся, уже не буде тоді в українському Севастополі) здійснювати будь-які провокативні заходи проти країн регіону.
А це означає звільнення Криму і знищення там колаборантського, антиукраїнського, бандитського режиму. А це означає знищення російської бази у Севастополі. А це означає вступ України й Грузії до НАТО. А це означає інтенсивний розвиток Військово-морських Сил України й Грузії та створення зони безпеки у колишніх грузинських автономіях Абхазії та Південної Осетії, які мають повернутися до грузинської держави у результаті звільнення їхньої території й процесу домовленостей між грузинським, абхазьким і осетинським народами.
Світ, в якому Росія вже не зможе нікому загрожувати і сама буде обмінювати безпеку на економічне зростання, має виглядати зовсім інакше, ніж той світ, в якому ми живемо зараз. Але для цього, як абсолютно точно говорять у Києві, потрібно перемогти Росію, відновити територіальну цілісність і зробити все можливе, щоб у найближче десятиріччя російський режим не загрожував би людству.
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