Ідея фікс божевільного тирана

Це спроби взяття під контроль півдня України (Одещини, Миколаївщини та частини Запорізької області), створення сухопутного коридору до Придністров'я, захоплення території центральної України, оволодіння Києвом і також після цього спроба створення маріонеткових органів влади, які й приведуть Україну до повного поглинання Російською Федерацією.

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Це досить логічний з путінського погляду план. Російський правитель його ніколи й не приховував. Важливо, що тепер його усвідомлює й українська сторона.

Президент України Володимир Зеленський, який виступав сьогодні перед французькими студентами-політологами, підкреслив, що головною метою України у війні, яка була розпочата Володимиром Путіним 24 лютого 2022 року, є звільнення всіх українських територій.

Як можна було зрозуміти логіку українського президента, саме таке звільнення створить реальні можливості для перемовин з РФ. Хоча, як справедливо зауважив Володимир Зеленський, після кожної нової Бучі бажання проводити такі перемовини з Росією дедалі менше.

Кремлівське задзеркалля

В самій Росії тим часом також навіть і не згадують про перемовини з Україною. Російський правитель Володимир Путін продовжує сподіватися на перемогу у війні з Україною і на знищення української державності. І, як бачимо, це зовсім не гасла, а це реальні наміри російського правителя, яким зараз протистоять ЗСУ й український народ.

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Міністерство оборони РФ продовжує публікацію численних фейків про те, якими були наміри цивілізованого світу й України проти РФ. Розповідають про якісь біолабораторії, які створювали на території України США і Німеччина, й Польща. Про зацікавленість у військово-біологічній зброї найбільших західних фармацевтичних корпорацій – так-так, тих самих корпорацій, які рятували світ від коронавірусу. Все це безумство тепер і є змістом російської пропаганди.

Здається, що будь-якій людині, яка, як я, змушена читати російські новини, щоб зрозуміти, до якого градусу божевілля все це дійшло, треба просто видавати молоко, як колись людям, у яких були якісь небезпечні професії. Тому що, чесно кажучи, можна просто поїхати головою, коли читаєш всю ту дурню, яку вигадують ці люди і яку вони пропонують світу, що їх оточує. Однак реальні наслідки цього всього божевілля теж очевидні в усьому світі.

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