Идея фикс сумасшедшего тирана

Это попытки взятия под контроль юга Украины (Одесской, Николаевской и части Запорожской области), создание сухопутного коридора в Приднестровье, захват территории центральной Украины, овладение Киевом и также после этого попытка создания марионеточных органов власти, которые и приведут Украину к полному поглощение Российской Федерацией.

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Это довольно логичный с путинской точки зрения план. Российский правитель его никогда не скрывал. Важно, что теперь его понимает и украинская сторона.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступавший сегодня перед французскими студентами-политологами, подчеркнул, что главной целью Украины в войне, начатой Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, является освобождение всех украинских территорий.

Как можно было понять логику украинского президента, именно такое увольнение создаст реальные возможности для переговоров с РФ. Хотя, как справедливо заметил Владимир Зеленский, после каждой новой Бучи желание проводить такие переговоры с Россией все меньше.

Кремлевское зазеркалье

В самой России в это время также и не упоминают о переговорах с Украиной. Российский правитель Владимир Путин продолжает надеяться на победу в войне с Украиной и уничтожение украинской государственности. И, как видим, это совсем не лозунги, а это реальные намерения российского правителя, которым сейчас противостоят ВСУ и украинский народ.

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Министерство обороны РФ продолжает публикацию многочисленных фейков о том, каковы были намерения цивилизованного мира и Украины против РФ. Рассказывают о биолабораториях, которые создавали на территории Украины США и Германия, и Польша. О заинтересованности в военно-биологическом оружии крупнейших западных фармацевтических корпораций – да-да, тех же корпораций, которые спасали мир от коронавируса. Все это безумие теперь и есть содержание русской пропаганды.

Кажется, что любому человеку, который, как я, вынужден читать российские новости, чтобы понять, до какого градуса безумия все это дошло, нужно просто выдавать молоко, как когда-то людям, у которых были какие-то опасные профессии. Потому что, честно говоря, можно просто поехать головой, когда читаешь всю ту глупость, которую придумывают эти люди и которую они предлагают окружающему миру. Однако реальные последствия этого всего безумия тоже очевидны во всем мире.

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