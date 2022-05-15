"Врагов" в России станет больше
Как можно понять, смысл этого соглашения – защитить Финляндию на период, когда будет рассматриваться его заявка в Североатлантический союз.
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И чтобы Путину это не приходило в голову, сейчас и в Хельсинки, и в Стокгольме пытаются выработать четкую систему гарантий, которая будет работать именно до того момента, пока Финляндия и Швеция не станут полноправными членами НАТО и не будут защищены ядерным зонтиком США, Великобритании и от агрессивных намерений непредвиденного кремлевского режима.
Путин перестраивает Европу своими руками
В Хельсинки говорят, что Финляндия станет членом Североатлантического союза на 99,9%. Такое заявление сделал бывший премьер-министр страны Александр Стубб, который подчеркнул, что за все это нужно благодарить только одного человека – российского президента Владимира Путина.
Действительно, до путинского нападения на Украину в Хельсинки даже не думали о возможности вступления в НАТО и тем более не думали о возможности подачи заявки в Североатлантический союз в Стокгольме. Наступление Путина на Украину изменило все в Европе. Все поняли, с каким агрессивным, непредсказуемым режимом имеет дело цивилизованный мир.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что если Финляндия и Швеция действительно отважатся вступить в Североатлантический союз, там их встретят с объятиями. Вступление обеих стран значительно улучшит безопасность в Европе, у них есть современные вооруженные силы, а также стратегические позиции, которые позволят НАТО еще более эффективно защищаться от вероятной российской агрессии и провокаций путинского режима.
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Россию "потопят" внутренние моря НАТО
И чтобы Россия только одна со своим не очень эффективным флотом (который, я надеюсь, будет к тому времени утоплен Военно-морскими Силами Украины) противостояла всему тому цивилизованному миру, который буквально окружал ее объятиями своей безопасности и не давал возможности кораблям Черноморского флота РФ (которого, я надеюсь, уже не будет тогда в украинском Севастополе) предпринимать какие-либо провокационные мероприятия против стран региона.
А это означает освобождение Крыма и уничтожение коллаборантского, антиукраинского, бандитского режима. А это значит уничтожение русской базы в Севастополе. А это означает вступление Украины и Грузии в НАТО. Это означает интенсивное развитие Военно-морских Сил Украины и Грузии и создание зоны безопасности в бывших грузинских автономиях Абхазии и Южной Осетии, которые должны вернуться в грузинское государство в результате освобождения их территории и процесса договоренностей между грузинским, абхазским и осетинским народами.
Мир, в котором Россия уже не сможет никому угрожать и сама будет обменивать безопасность на экономический рост, должен выглядеть совсем иначе, чем мир, в котором мы живем сейчас. Но для этого, как точно говорят в Киеве, нужно победить Россию, восстановить территориальную целостность и сделать все возможное, чтобы в ближайшее десятилетие российский режим не угрожал бы человечеству.
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