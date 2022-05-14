Перемогу спробують знецінити

Нові стерв'ятники осідлають тему "європейської зради". Почнуть стверджувати про "нерішучість партнерів" та половинчастість їхньої допомоги. Заявлять, що Україна врятувала континент і тому має право спочивати на лаврах загальної вдячності.

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Вони скажуть, що Київ не повинен змінюватися. Оголосять реформи непотрібними. Назвуть Україну втраченим Граалем та набутими скрижалями. Почнуть вимагати від тих, хто навколо, покаянь та піднесень. І в результаті проїдатимуть увесь той ресурс колективної довіри та подяки, який просто зараз збирають для України її армія та народ.

Дуже в багатьох буде спокуса конвертувати спільні досягнення у персональний капітал. Іміджевий. Політичний. Фінансовий. Поки одні закладають каміння у фундамент майбутнього, інші захочуть на цьому фундаменті збудувати особисту кар'єру. Багато хто сподівається, що війна все спише. Хочеться сподіватись, що не все.

Сьогодні, за яке ніколи не буде соромно

Хоча деякі речі війна точно встигла змінити. Час перетворився на ресурс, який коштує дорожче за гроші. Ніхто з тих, хто носить піксель, не може ручатися за власне завтра – тому ми більше не відкладаємо свої плани. Ми вчимося цінувати дрібниці. Дорожимо тими, хто поруч.

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Війна відкрила для нас сотні тисяч людей, які готові інвестувати приватне у спільне, а персональне – у колективне. Цей травень складається з їхніх біографій, і категорія "соромно" стала важливішою за категорію "страшно". Що б не було у нашому завтра, нам навряд чи доведеться червоніти за наше сьогодні.

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