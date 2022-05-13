Московська агентура в рясах
1) Вони перебувають під повним контролем Москви, і не будуть нічого з цим робити, все абсолютно свідомо та добровільно.
Радимо Путін поставив на зеро все, що дбайливо збирав, і програв
2) Інформаційні повідомлення, які вони озвучують, так само надходять з Москви у вигляді "темників".
Як Україну руйнують зсередини
4) Ще одна мета інформаційної спецоперації – формування "комплексу вини" в українців, які повинні думати, що вони чимось "спровокували" бункреного психопата.
Цікаво Українці лише почали отримувати західну зброю, а вже "накосили" понад 20 тисяч окупантів
5) При цьому вони мають дозвіл на "помірковану критику" московської влади, але без конкретної вказівки агресора та злочинця.
Усе це може побачити будь-хто з досвідом аналізу пропагандистських текстів.
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