Про це у четвер, 19 травня, заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на конференції Strategic Ark у Варшаві.

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Потрібні постійні бази НАТО

За словами Моравецького, в державах східного "флангу" НАТО мають бути постійні бази Альянсу. Там потрібно розмістити легкі підрозділи.

Постійні бази союзників мають бути створені у країнах на сході НАТО. Польща готова будувати такі бази, які були б місцем дислокації легких підрозділів на постійній основі, – сказав він.

Він додав, що Альянс завдасть гідну відсіч Росії, якщо вона спробує атакувати чужі території.

"Росія повинна знати, що ми не віддамо ні п'яді території НАТО", – зазначив Моравецький.

Коли закінчиться війна з Росією

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, не варто легковажно сприймати російську армію. Ворог не настільки слабкий, як би цього хотілося. Його дійсно багато.

Данілов також відповів на прогнози експертів, що війна може завершитися вже в травні. Він закликає бути реалістом.

Я хочу зауважити, що належу до тих людей, які чітко розуміють, що Росія не така слабка, як би нам хотілося. І ті люди, які кажуть, що війна закінчиться у травні або через тиждень – легковажні,

– наголошує Данілов.

Один із ключових моментів, який допоможе Україні перемогти у війні – збройна допомога від міжнародних партнерів. Чим швидше її відправлятимуть – тим швидше вдасться здійснити переломний момент у війні.

Попри те, що росіянам складно просуватися вглиб території України, вони все одно можуть завдати шкоду за допомогою, до прикладу, стратегічної авіації. Окупанти майже щодня обстрілюють населені пункти ракетами.

Зі зброєю ситуацію має бути дещо кращою. Сьогодні, 19 травня Конгрес США схвалив виділення Україні 40 мільярдів доларів допомоги. Частина з цих коштів піде на зброю для української армії. Цей пакет допомоги ще має підписати президент США Джо Байден.

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