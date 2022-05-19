40 мільярдів доларів – вагомий внесок США у відновлення миру в Україні, – Зеленський
Глава держави у своїх соціальних мережах подякував Сенату за схвалення законопроєкту щодо виділення допомоги Україні. Зеленський заявив, що 40 мільярдів доларів – вагомий внесок США у відновлення миру й безпеки в Україні.
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Також президент України написав, що очікує, що лідер Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден підпише законопроєкт.
Вітаю схвалення Сенатом США законопроєкту про додаткові асигнування для України на 2022 рік. 40 мільярдів доларів – вагомий внесок США у відновлення миру й безпеки в Україні, Європі та світі загалом. Очікуємо на підписання закону Джозефом Байденом,
– написав Зеленський.
США виділили 40 мільйонів для України: що відомо
- Президент США Джозеф Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз для України. Цей закон, який ухвалили вдруге в історії після Другої світової війни, передбачає спрощену процедуру у наданні допомоги Україні.
- Після цього Палата представників США ухвалила законопроєкт про надання Україні 40 мільярдів доларів. Однак заблокувати допомогу Україні намагався проросійський сенатор Ренд Пол.
- Речник Пентагону Джон Кірбі попереджав, що якщо Конгрес США не ухвалить надання додаткової допомоги для України до 19 травня – це почне впливати на постачання військової техніки.
- Проросійський конгресмен Пол хотів, щоб документ передбачав створення спеціального генерального інспектора, який контролюватиме витрати військової допомоги, однак йому не вдалося заблокувати законопроєкт.
- 17 травня Сенат США проголосував за остаточний розгляд проєкту щодо виділення Україні 40 мільярдів доларів допомоги. 19 травня Сенат Конгресу США остаточно схвалив рішення про виділення Україні 40 мільярдів доларів допомоги.
- За даними ЗМІ, президент США 19 травня може підписати указ про виділення додаткових 100 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Ці кошти хочуть витратити на артилерійські боєприпаси та радари.
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