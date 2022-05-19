40 миллиардов долларов – весомый вклад США в восстановление мира в Украине, – Зеленский

Глава государства в своих социальных сетях поблагодарил Сенат за одобрение законопроекта о выделении помощи Украине. Зеленский заявил, что 40 миллиардов долларов – весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине.

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Также президент Украины написал, что ожидает, что лидер Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден подпишет законопроект.

Приветствую одобрение Сенатом США законопроекта о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год. 40 миллиардов долларов – весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом. Ожидаем подписания закона Джозефом Байденом,

– написал Зеленский.

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