Теперь инициативу отправили на подпись президенту США Джо Байдену.

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Так, все демократы поддержали закон, против проголосовали 11 республиканцев. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер подчеркнул, что Америка выполнит свое обещание поддерживать народ Украины. По его словам, 40 миллиардов долларов помощи удовлетворит большие потребности украинского народа, который борется за свое выживание с российским агрессором.

Реакция Украины

Кстати, на одобрение помощи отреагировали уже в Украине. Глава Офиса Президента Андрей Ермак поблагодарил союзников. Он подчеркнул, что движемся к победе уверенно и стратегически.

Президент Владимир Зеленский добавил, что это весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом. Теперь ждем подписи Байдена.

Советник главы ОП Михаил Подоляк тоже поблагодарил сенаторов и американский народ за подставленное плечо. Он отметил, что оружие – лучший дипломат и переводчик на язык, который понимает Россия.

Кто блокировал помощь

Заметим, что помощь одобрили с недельной задержкой. Дело в том, что проект о выделении денег ранее блокировал сенатор Рэнд Пол – республиканец от Кентуки.

Он требовал свою правку – чтобы в законе предусмотрели создание специального генерального инспектора, который контролировал бы расходы военной помощи Украине. Республиканец настаивал на внесении пункта в основной документ законопроекта, а это бы заняло много времени.

Следует отметить, что этот политик и раньше попадал в скандалы. В частности он имел связи с Россией и предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

В 2018 году Пол поехал в Москву, чтобы передать письмо от Трампа Путину. Сенатор называл это "честью".

Впоследствии он блокировал принятие санкций США против строительства "Северного потока-2".

Напомним, что президент США 9 мая подписал закон о ленд-лизе. Так благодаря этому США могут поставлять нашей стране вооружение и другую помощь по упрощенной процедуре.

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