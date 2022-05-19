Швеція та Фінляндія можуть не турбуватися щодо будь-яких гучних заяв Росії щодо можливої військової агресії. Багато країн пообіцяли їм гарантії безпеки, серед яких тепер й Сполучені Штати Америки.

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США гарантують безпеку Фінляндії та Швеції

Президент США Джо Байден вітає та підтримує заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Він сподівається на успішну співпрацю країн для того, щоб процедура не зайняла багато часу, і ці країни швидко приєдналися до найбільшого оборонного Альянсу в історії.

Він підкреслив, що НАТО гарантує безпеку мільярда людей, які вірні демократичним принципам та хочуть миру і процвітання в Європі та усьому світі.

Байден додав, що вірний НАТО та 5 статті, а Швеція та Фінляндія є давніми та стійкими партнерами США, тому Америка зробить все, щоб до їхнього приєднання до Альянсу для них не існувало жодних загроз. Саме тому США та союзники збільшать свою присутність у Балтійському морі.

Поки їх заявки на членство в НАТО розглядаються, Сполучені Штати працюватимуть з Фінляндією та Швецією, щоб залишатися пильними щодо будь-яких загроз нашій спільній безпеці, а також для стримування та протистояння агресії чи загрозі агресії,

– пообіцяв Байден.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: коротко про головне

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. Їхня головна мотивація – попередити напад Росії. В Альянсі відзначили історичність моменту та хочуть провести процедуру їх вступу якомога швидше. Існує можливість, що про прийняття їх в Альянс НАТО оголосить вже на наступному саміті.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган почав блокувати вступ цих країн до Альянсу. За його словами, вони прийняли "терористичні організації" з відкритими дверима. Тепер Стамбул вимагає, щоб шведи та фіни визнали Робочу партію Курдистану та її дочірні організації – терористичними. Також може йтися про ще низку вимог, переговори досі ведуться.

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