Источники издания сообщают, что количество американских военных в Европе может временно увеличиться, если НАТО будет проводить дополнительные учения в регионах, или же изменится ситуация с безопасностью.
Тема За время войны ЕС проявил себя действенной организацией, НАТО – наоборот, – Кулеба
План действий НАТО в Европе планируют обводить на следующей встрече главнокомандующих организации.
Почему в Европе выросло количество американских военных
После полномасштабного вторжения России в Украину США увеличили общую численность своих сил в Европе с 60 000 военнослужащих до 100 000. Странам НАТО, расположенным вдоль восточного фланга Европы, оказали дополнительную помощь для поддержки оборонных сил. Также впервые в истории США отправили в Европу тысячи военнослужащих в Сила реагирования НАТО.
Члены Североатлантического союза опасаются, что Россия может не остановиться на одной Украине.
Следующая встреча главнокомандующих НАТО с министрами обороны стран-членов Альянса запланирована на июнь. Лидеры стран НАТО, включая президента США Джо Байдена, встретятся в Мадриде в конце этого мая.
Последние важные события вокруг НАТО:
- После полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия и Швеция почти одновременно решили отказаться от нейтралитета и подать заявки на членство в НАТО. 18 мая эти две скандинавские страны официально подали заявки на вступление в Альянс . Норвегия, Дания и Исландия даже пообещали защищать Швецию и Финляндию, если на них кто-то нападет. Впоследствии к этому обещанию присоединились и США .
- В настоящее время против присоединения финнов и шведов к НАТО только президент Реджеп Эрдоган . В целом Турция имеет в Швецию и Финляндию ряд конкретных требований . Но президент США Джо Байден убежден, что этот вопрос будет решен.
- Из-за потенциальных угроз России Польша готова построить у себя постоянные базы НАТО для размещения легких подразделений.
- Между тем в России заявили, что якобы из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО до конца года Кремль хочет сформировать 12 воинских частей и подразделений в Западном военном округе .