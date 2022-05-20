Об этом он заявил во время телемарафона. Как отметил Дмитрий Кулеба, война помогла снять маски со всех и показать настоящее лицо, передает 24 канал.

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Курс на НАТО продолжается, но...

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что согласно Конституции Украина продолжает свой путь в НАТО. Вместе с тем он добавил, что война стала той лакмусовой бумажкой, которая позволила понять, кто поддерживает наше государство сейчас, а кто – нет.

Перед войной в украинском обществе считали, что НАТО – это сила, это круто, а ЕС – это что-то слабое и умеет только выражать беспокойство. Война же показала, что все произошло ровно наоборот,

– подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что Евросоюз принял "исторические революционные решения". Речь идет и о предоставлении Украине средств для покупки оружия, и о наложении санкций против России, и о признании нашего курса на евроинтеграцию.

Более того, с начала войны мы могли увидеть, что ЕС – та организация, которая способна не только выражать беспокойство. Он действительно может действовать единым фронтом, принимать сильные и мощные решения.

Чего не скажешь о НАТО. Сам Альянс в течение трех месяцев не сделал ничего, чтобы Украина могла ускорить победу или хотя бы защититься от атак России.

Не забыл Дмитрий Кулеба о странах-членах НАТО, которые небольшими группами, но все же помогают нашему государству. Они обеспечивают Украину всем необходимым, а также помогают нам преодолевать врага.

В то же время вступление нашего государства в НАТО может снизить риски ядерной войны. По крайней мере, в этом убежден посол Украины в Германии Андрей Мельник. Что касается наших шансов стать частью Альянса, то они сегодня значительно выше, чем были до начала войны.

Россия продолжает угрожать за вступление в НАТО

18 мая Финляндия и Швеция одновременно подали заявки на вступление в НАТО. Первую Россия уже начала запугивать. Мол, за членство в Альянсе ее ожидает "сюрприз". Соответствующее заявление сделала представительница МИД страны-агрессора Мария Захарова. В частности, она подчеркнула, что ответ России будет военным, но никаких деталей не сообщил.

Тем временем президент США Джо Байден пообещал защиту Швеции и Финляндии до момента, когда они станут членами НАТО.

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