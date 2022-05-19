Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что они приготовили "сюрприз" для Финляндии из-за желания вступить в НАТО.

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Кроме того, Мария Захарова отметила, что их ответ будет военным, однако другие детали она не рассказала.

Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО,

– сообщила Мария Захарова.

"Исходя из всех этих параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными", – добавила Захарова.

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