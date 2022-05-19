Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що вони приготували "сюрприз" для Фінляндії через її бажання вступу до НАТО.

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Крім того, Марія Захарова зазначила, що їх відповідь буде військовою, проте інших деталей вона не розповіла.

Це буде сюрприз. Це до нашого оборонного відомства. Безумовно, рішення буде прийматися, враховуючи весь комплекс факторів, і особливості того, як буде розвиватися членство Фінляндії в НАТО,

– повідомила Марія Захарова.

"Виходячи з цих всіх параметрів буде прийматися рішення, але в першу чергу, звичайно, воно за військовими", – додала Захарова.

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