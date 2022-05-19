Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що вони приготували "сюрприз" для Фінляндії через її бажання вступу до НАТО.
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Крім того, Марія Захарова зазначила, що їх відповідь буде військовою, проте інших деталей вона не розповіла.
Це буде сюрприз. Це до нашого оборонного відомства. Безумовно, рішення буде прийматися, враховуючи весь комплекс факторів, і особливості того, як буде розвиватися членство Фінляндії в НАТО,
– повідомила Марія Захарова.
"Виходячи з цих всіх параметрів буде прийматися рішення, але в першу чергу, звичайно, воно за військовими", – додала Захарова.
Що відомо про вступ Фінляндії до НАТО: останні новини
- Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Історичний момент для обидвох країн відбувся 18 травня. Передача заявок у брюссельську штаб-квартиру Альянсу знаменує початок процесу вступу, який може тривати декілька місяців.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, Фінляндія та Швеція – найближчі партнери Альянсу. У Північноатлантичному привітали рішення вступу країн до НАТО.
- На заваді вступу може стати Туреччина, яка теж має право голосу щодо прийому нових членів. Анкара має чимало претензій як до обох країн, так і до членів НАТО загалом.
- Президент Хорватії Зоран Міланович хоче, щоб його країна блокувала вступ Швеції й Фінляндії до НАТО. Проте цю позицію не поділяє прем'єр-міністр цієї країни Андрей Пленкович.
- Росія почала активно погрожувати Фінляндії та Швеції військовим вторгненням. Однак низка країн погодилися допомогти цим державам у разі російської агресії. Цими країнами стали Норвегія, Данія та Ісландія. Вони оприлюднили спільну заяву.
- В Росії почали "брязкати зброєю" та заявляти, що, мовляв, просто так це рішення Гельсінкі та Стокгольму не мине. Погрозливими натяками цього разу вирішив порозкидатись заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. На думку Рябкова, "безпека у Фінляндії та Швеції точно не зміцниться", начебто це "очевидно для Росії".
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