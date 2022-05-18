Як сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Фінляндія та Швеція – найближчі партнери Альянсу.

Важливо Він був спокійним, – президент Фінляндії озвучив подробиці розмови з Путіним про НАТО

За його словами, це вдалий день у критичний момент для нашої безпеки. Тепер заявку мають зважити 30 країн-членів. Очікується, що цей процес триватиме близько двох тижнів, хоча президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив застереження щодо приєднання Фінляндії та Швеції.

Якщо його заперечення буде подолано, а переговори про вступ пройдуть так, як очікується, вони можуть стати членами протягом кількох місяців. Процес зазвичай займає від 8 до 12 місяців, але НАТО хоче рухатися швидко, враховуючи загрозу з боку Росії, що висить над головами скандинавських країн.

Столтенберг сказав, що союзники по НАТО "налаштовані розв'язувати всі питання і швидко дійти висновків".

Всі союзники погоджуються щодо важливості розширення НАТО. Ми всі згодні з тим, що ми повинні стояти разом, і ми всі згодні з тим, що це історичний момент, який ми повинні використати,

– сказав він.

Що відомо про вступ Фінляндії та Швеції у НАТО

Громадська думка у Фінляндії та Швеції значно змінилася на користь членства після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого. Країни тісно співпрацюють з НАТО. Вони мають:

діючу демократію,

добре фінансовані збройні сили,

роблять внесок у військові операції альянсу та охорону повітряної поліції.

Будь-які перешкоди, з якими вони стикаються, будуть лише технічного чи, можливо, політичного характеру.

Як вступ Швеції та Фінляндії у НАТО піде на користь Україні

Вступ Фінляндії та Швеції багато в чому підіграє Україні. Про це заявив нардеп від "Слуги народу" та голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв в інтерв'ю "Радіо НВ". За його словами:

По-перше, це розпорошить сили Росії, які точно мають бути посилені біля кордону, маю на увазі біля нового кордону з НАТО, Фінляндії та Швеції, це війська, які не будуть використовуватися проти України.

По-друге, це політичний програш Путіна, який вимагав ще 3 місяці тому від НАТО відійти на кордони 1997 року, а сьогодні має плюс 1200 кілометрів, і це також грає на нашу користь, тому що всередині російських еліт почалися питання, а через що ж ми все ж таки страждаємо через санкції і де той геніальний задум про перерозподіл світового порядку.