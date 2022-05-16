Відповідну інформацію виданню розповів президент Фінляндії. Розмова з очільником Росії відбулась 15 травня, – після офіційного рішення країни вступити в НАТО.

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Путін був спокійний у розмові з президентом Фінляндії

Президент Фінляндії розповів, що рішення Росії вторгнутися в Україну "показало, що вони готові напасти на незалежну сусідню країну".

Однак пояснив, що був здивований спокійною реакцією Путіна під час телефонної розмови, коли він розповідав президенту Росії про рішення Фінляндії подати заявку на членство в НАТО.

Насправді сюрпризом було те, що він сприйняв це так спокійно… Проте в політиці безпеки, особливо в розмові з Росією, ви повинні мати на увазі, що те, що він сказав, не означає, що ви не повинні бути напоготові. Але поки, здається, немає негайних проблем,

– пояснив президент Фінляндії.

Саулі Нііністьо додав, що він не вірить у те, що Володимир Путін може напасти на його країну: "Хоч я і не вірю, що Росія може напасти на Фінляндію зараз або в майбутньому, але політичний ландшафт в Європі і світі не залишає місця для нейтральних країн".

Саме такими, нейтральними, до війни, яку почала Росія проти України, були Фінляндія та Швеція.

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Вступ Фінляндії та Швеції в НАТО

15 травня Фінляндія ухвалила офіційне рішення подати заявку на членство в НАТО. Цей крок ухвалили на тлі підтримки правлячої політичної партії Фінляндії. В уряді пояснили, що на зустрічі президент і комітет міністрів домовилися, що Фінляндія подасть заявку на членство в Організації Північноатлантичного договору після того, як заслухають парламент.

У цей же день Швеція також вирішила, що вона подасть заявку на членство в НАТО. Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що історичне рішення ухвалила шведська соціал-демократична партія. Це трапилось на тлі повномасштабного нападу Росії на Україну.

Вступ Швеції та Фінляндії у НАТО коментував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він пояснював, що Альянс очікує, що країни швидко стануть членами НАТО, якщо подадуть заявки. Генсек запевнив, що країни "тепло вітатимуть" в організації.

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