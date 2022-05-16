Угрожающими намеками на этот раз решил разбросаться заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, информирует 24 канал. По мнению Рябкова, "безопасность в Финляндии и Швеции точно не укрепится", якобы это "очевидно для России".

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Рябков пригрозил "далеко идущими последствиями"

Это очередная тяжелая ошибка с далеко идущими последствиями. Но что делать, таков уровень тех, кто принимает соответствующие решения в соответствующих странах,

– сказал заместитель Сергея Лаврова.

В Москве почему-то больше "беспокоятся" о безопасности финнов и шведов, а не самих россиян. Якобы вопрос обеспечения безопасности – отдельный. Будут решать его уже тогда, когда станет ясно, какие последствия будут иметь присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу.

Обратите внимание! Вместе с тем в России еще раз подчеркнули, что "мириться с ситуацией" не будут. Что именно он имеет в виду, Рябков не конкретизировал.

США поддерживают присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подчеркнул, что Вашингтон поддерживает решение Финляндии и Швеции присоединиться к Альянсу. В целом эта поддержка среди членов НАТО – почти единодушна.

Раньше неоднозначной была позиция Турции. Анкара требовала гарантий безопасности, ведь Стокгольм и Хельсинки предоставили убежище представителям Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической организацией.

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Президент Финляндии Саули Ниинисте лично уведомил президента России Владимира Путина о решении страны присоединиться к НАТО. По словам Ниинисте, Путин это "воспринял спокойно".

Финский президент, однако, заметил: то, что Россия говорит, часто отличается от того, как Россия действует.

15 мая сообщила о решении Стокгольма присоединиться к Альянсу и премьер-министр Швеции Анн Линде.

В целях безопасности балтийского региона НАТО усилит здесь свое военное присутствие.

В июне НАТО будет принимать новую "Стратегическую концепцию", вероятно, что Россию назовут в ней прямой угрозой. В предыдущей концепции Североатлантического союза Россию упоминали как "партнера".

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