Финская премьер-министр Санна Марин прокомментировала вступление страны. Она отметила, что это сделали из-за вторжения России в Украину.

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Вступление в НАТО – "акт мира"

Марин отметила – Кремль не оставил Финляндии выбора, как поступить. Она считает, что Россия не такая страна, как всего несколько месяцев назад.

Все изменилось, когда Россия напала на Украину, и я лично считаю, что мы больше не можем верить, что с Россией может быть мирное сосуществование. Именно поэтому мы приняли решение о вступлении в НАТО.

– подчеркнула глава правительства.

Кроме того, Марин назвала вступление в Альянс "актом мира" и вспомнила, что когда-то Россия уже нападала на Финляндию, а такого для будущих поколений финские власти не хотят.

Новые члены Альянса

Помимо Финляндии в НАТО вступает и Швеция. Страны хотят сделать это как можно скорее. Поэтому государства-члены могут в кратчайшие сроки ратифицировать заявки на членство.

Министерство иностранных дел Канады Мелани Джоли считает, что провести процедуру для новых членов можно "в течение нескольких недель". О таких же намерениях заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и подтвердила, что идет подготовка всего необходимого к быстрому вступлению, и подчеркнула – необходимо убедиться, что страны получат гарантии безопасности.

Обратите внимание! Ранее Финляндия и Швеция поддерживали нейтральный статус. Заявку на вступление в НАТО планируется подать одновременно – 18 мая.

Бербок считает, что Финляндии и Швеции не нужно давать переходный период, когда статус стран будет нечетким. Речь идет о пятой статье НАТО, которая предполагает, что агрессия против одного государства-члена Альянса означает нападение на всех. В начале вступления эта статья обычно не действует для новых членов, проходящих ратификацию.

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