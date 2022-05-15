Фінська прем'єр-міністерка Санна Марін прокоментувала вступ країни до НАТО. Вона зазначила, що це роблять через вторгнення Росії в Україну.

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Вступ до НАТО – "акт миру"

Марін зазначила – Кремль не залишив Фінляндії вибору, як діяти. Вона вважає, що Росія не є такою країною, як всього кілька місяців тому.

Все змінилося, коли Росія напала на України, і я особисто вважаю, що ми більше не можемо вірити, що з Росією може бути мирне співіснування. Саме тому ми ухвалили рішення про вступ до НАТО,

– наголосила очільниця уряду.

Крім цього, Марін назвала вступ до Альянсу "актом миру" та пригадала, що колись Росія вже нападала на Фінляндію, а такого для майбутніх поколінь фінська влада не хоче.

Нові члени Альянсу

Крім Фінляндії до НАТО вступає і Швеція. Країни хочуть зробити це якомога швидше. Через це держави-члени Альянсу можуть у найкоротші терміни ратифікувати заявки на членство.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі вважає, що провести процедуру для нових членів можна "протягом кількох тижнів". Про такі ж наміри заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і підтвердила, що йде підготовка всього необхідного до швидкого вступу, і наголосила – необхідно переконатися, що країни отримають гарантії безпеки.

Зверніть увагу! Раніше Фінляндія та Швеція підтримували нейтральний статус. Заявку на вступ до НАТО вони планують подати одночасно – 18 травня.

Бербок вважає, що для Фінляндії та Швеції не потрібно давати перехідний період, коли статус країн буде нечітким. Мовиться про п'яту статтю НАТО, яка передбачає, що агресія проти однієї держави-члена Альянсу означає напад на всі. На початку вступу ця стаття зазвичай не діє для нових членів, які проходять ратифікацію.

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