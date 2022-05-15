Фінська прем'єр-міністерка Санна Марін прокоментувала вступ країни до НАТО. Вона зазначила, що це роблять через вторгнення Росії в Україну.
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Вступ до НАТО – "акт миру"
Марін зазначила – Кремль не залишив Фінляндії вибору, як діяти. Вона вважає, що Росія не є такою країною, як всього кілька місяців тому.
Все змінилося, коли Росія напала на України, і я особисто вважаю, що ми більше не можемо вірити, що з Росією може бути мирне співіснування. Саме тому ми ухвалили рішення про вступ до НАТО,
– наголосила очільниця уряду.
Крім цього, Марін назвала вступ до Альянсу "актом миру" та пригадала, що колись Росія вже нападала на Фінляндію, а такого для майбутніх поколінь фінська влада не хоче.
Нові члени Альянсу
Крім Фінляндії до НАТО вступає і Швеція. Країни хочуть зробити це якомога швидше. Через це держави-члени Альянсу можуть у найкоротші терміни ратифікувати заявки на членство.
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі вважає, що провести процедуру для нових членів можна "протягом кількох тижнів". Про такі ж наміри заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і підтвердила, що йде підготовка всього необхідного до швидкого вступу, і наголосила – необхідно переконатися, що країни отримають гарантії безпеки.
Бербок вважає, що для Фінляндії та Швеції не потрібно давати перехідний період, коли статус країн буде нечітким. Мовиться про п'яту статтю НАТО, яка передбачає, що агресія проти однієї держави-члена Альянсу означає напад на всі. На початку вступу ця стаття зазвичай не діє для нових членів, які проходять ратифікацію.
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