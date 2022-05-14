Про це повідомив 24 каналу російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Захід нарешті позбавився від фантома 15-річного страху перед путінським ядерним шантажем.

Читайте на сайті Китай впливає на Путіна, щоб той не тягнувся до ядерної кнопки, – Гудков

У НАТО зрозуміли, що відступають

Як зазначив публіцист, Путін розумів, що НАТО перевершує Росію на конвенційному рівні. Однак він вперто повторював, що у разі їхнього зіткнення буде готовим застосувати тактичну ядерну зброю. На думку президента Росії, тоді б вони мали злякатись та капітулювати.

Піонтковський зауважив, що якийсь час це працювало. Утім, врешті-решт у НАТО зрозуміли, що вони постійно відступають. До прикладу, у 2007 році, коли не взяли Україну в Альянс, у 2008 році, коли проковтнули агресію Росію проти Грузії, у 2014 році, коли не відповіли на анексію Криму.

До Північноатлантичного Альянсу дійшло це тільки тоді, коли російські військові дісталися до їхніх кордонів. Водночас Путін став відверто заявляти, аби вони збирали свої речі й забирались геть.

Більше не бояться Путіна

Як наголосив Піонтковський, зрештою Альянс дав зрозуміти військовому керівництву Росії, що вони не відступлять у разі, якщо Путін таки наважиться застосувати ядерну зброю. Тому хай навіть не сподіваються на їхню капітуляцію.

НАТО більше не боїться. Там вирішили, що нехай тепер боїться Путін,

– заявив Піонтковський.

Піонтковський припустив, що остаточно кинути виклик Росії Альянс наважився у квітні. Він зазначив, що під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави Пентагону Ллойда Остіна до Києва 24 квітня останній чітко заявив, що цілі США в цій війні – це перемога України, відновлення її територіальної цілісності та послаблення Росії "до такої міри, щоб вона більше ніколи не могла повторювати схожу агресію".

Нищівна відповідь Путіну

За його словами, США не лише запевнили Росію, ще не відступлять, але й дадуть дуже потужну відповідь. Зокрема для цього в них є спеціальні боєголовки, які мають дуже велику проникаючу здатність стосовно будь-яких бункерів.

Читайте також З Путіним щось зроблять, якщо він запланує ядерне самогубство, – Яковенко

Публіцист також пригадав слова заступниці держсекретаря США з безпекових питань Вікторії Нуланд. У одному з інтерв'ю вона прямо заявила, що в разі хоча б думки Путіна про використання ядерної зброї – він отримає нищівну відповідь як для Росії, так і для себе особисто.

Такий сигнал в Москві зрозуміли. Останнім часом там почали активно говорити про те, що ядерну війну не можна допустити в жодному разі,

– зазначив Піонтковський.

Піонтковський сказав, коли у НАТО втратили страх розізлити Росію: дивіться відео



Ядерний шантаж Росії