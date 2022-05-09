Таку думку 24 каналу висловив колишній депутат Держдуми Росії Геннадій Гудков.
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За його словами, китайці зараз дуже впливають на Путіна, щоб він не тягнувся до ядерної кнопки.
Я не можу навести ніяких фактів у підтвердження цього, але, на мою думку Китай готовий дуже сильно вдарити Путіну по руках, як тільки він потягнеться до ядерної кнопки,
– заявив Гудков.
Ексдепутат вважає, що Китаю абсолютно не потрібна ядерна війна, тому Китай зараз сильно на це впливає.
"Може й дійсно роль Китаю у збереженні всієї цивілізації. Я бажаю китайцям жорсткіше тиснути на Кремль, бо там розуміють лише силу", – додав він.
Геннадій Гудков про позицію Китаю та парад у Росії:
Позиція Китаю щодо війни в України: останні новини
- В США заявили, що можливий альянс Росії та Китаю є дуже небезпечним. Через це Держдепартамент США надаватиме Конгресу звіти з детальним описом дій Китаю щодо Кремля.
- Водночас у Міністерстві закордонних справ Китаю запевняють, що вони не хочуть третьої світової війни. Представник відомства Ван Веньбінь сказав про потребу зміцнити глобальну безпеку.
- Раніше у Держдепі США заявили, що занепокоєні китайською підтримкою російської агресії в Україні. Проте речник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що немає ознак того, що Китай надає Росії зброю.
- Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко сказав, що Китай відвертається від Росії та Білорусі. Натомість переорієнтовується на так звані країни південного шляху.
- А російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що через санкції Росія стала залежною від Китаю, адже більшість країн обмежили співпрацю з країною-агресором. А згодом Китай може забрати собі деякі території Росії.
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